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«Марсель» планирует усилиться полузащитником сборной Марокко

01 сентября 2022, 12:34

«Марсель» хочет усилиться полузащитником «Шальке» и сборной Марокко Амином Аритом.

Соглашение игрока с немецким клубом действует до лета 2024 года, однако Арит стремится сменить клубную прописку этим летом. Приоритетом для «Марселя» был игрок «Аталанты» Руслан Малиновский, однако в клубе считают, что эту сделку не получится завершить успехом, поэтому переключились на Арита. «Марселю» может не хватить денег на этот трансфер, поэтому провансальцы могут, помимо денег, отдать «Шальке» Дженгиза Юндера. Сам турецкий футболист сомневается в необходимости своего перехода.

«Марсель» также планирует подписать защитника из АПЛ.

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hаrut
hаrut
01 сентября в 12:41
Наверное знают что делают....Марсель абы кого не покупает
Гость
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