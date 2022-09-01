Переход Захаряна срывается, а побитый Обамеянг в пути. «Челси» скатился без форвардов

Тухель ждёт атакующих игроков.
«Динамо» не заинтересовано в потере Захаряна
Бувач мог спокойно найти Арсену команду в топ-5, ведь 15 миллионов евро за футболиста – копейки для примерно пятидесяти добротных клубов из АПЛ, Серии А, Ла Лиги, Лиги 1 или Бундеслиги. У Головина, Лунева и Миранчука нет проблем, а Фомин и Баринов нашли бы себе европейские клубы летом, не говоря о Сафонове. Хотя в случае с Матвеем владелец «Краснодара» мог вести себя так, как владельцы «Динамо».
Даже когда «Челси» сделал конкретное предложение футболисту и агент подтвердил переговоры, то московский клуб не спешил закрыть сделку. Капитанскую повязку Захаряну в игре против «Ростова» одни посчитали прощальным жестом, а другие допустили, что это наоборот способ подбодрить парня, если трансфер сорвется. Видно желание британских и российских инсайдеров хайповать на теме перехода Захаряна в «Челси».
Выдумали, будто американские владельцы решились на трансфер, не спросив Тухеля. Говорят также, что правительство Великобритании блокирует переход игрока из РПЛ. Смешно, учитывая, что ни из одной британской школы не выгнали ни одного ребенка российских чиновников и миллионеров. Детей не трогают, семьи не трогают, а Захаряну откажут? Впрочем, палки в колеса Арсену могут вставлять с разных сторон.
Юному футболисту не повезло. Получил в августе шикарное предложение – не рискует, в РПЛ примут обратно, как приняли бы любого молодого футболиста, который рискнул выбрать конкуренцию. Но очевидно, что есть проблемы с перечислением денег за трансфер, поэтому именно финансовый фактор может быть главным. Но если бы в «Динамо» реально хотели поступить в интересах игрока, то нашли новый клуб еще в июне, поскольку желающих хватало.
Бувач не решил целый ряд кадровых проблем москвичей. Другие команды РПЛ находили и свободных агентов, и футболистов из Южной Америки, за которых могли перечислить деньги. У Желько не все получилось. После ухода Шиманьского и без подписаний в линию атаки сам московский клуб заинтересован в срыве сделки с «Челси». Создать видимость активной работы не трудно, «Зенит» так поступал, когда приходили за звездами предыдущей чемпионской основы. Потом скажут, что виноваты британцы и «Челси».
Да и разве лондонский клуб единственный в Европе, которому нужен один из самых одаренных атакующих хавбеков своей возрастной категории во всем мире? Но «Динамо» не ставило задачу попрощаться с Захаряном. На переговорах с «Челси» просили отдать Арсена в аренду на сезон. Дело непростое, а итог будет известен сегодня, ведь трансферное окно в топ-5 закрывается 1 сентября.
«Челси» остро нужен центральный нападающий
Трансфер Захаряна вписывается в политику лондонского клуба. Часто покупали недешевых и талантливых футболистов. Даже если наперед было понятно, что мало шансов играть в основе. Лукаку, Салах и Де Брюйне – как самые яркие, но не единственные примеры. «Челси» довольно специфическая команда. Ромелу не заиграл в ее составе в зрелом возрасте. Зиеш и Вернер не попали в игру Тухеля. А потребность в форварде острейшая. В АПЛ многие ее закрыли. Вчера Исак забил за «Ньюкасл» в ворота «Ливерпуля», а Холанд испек 9 мячей в 5 турах АПЛ.
«Челси» отказался от Роналду, но силы Стерлинга как ложной девятки не безграничные. Тухель проиграл «Саутгемптону» в гостях, после пятого тура участник Лиги чемпионов на девятом месте. Если МЮ сегодня обыграет в гостях «Лестер», то лондонцы опустятся на десятую строчку. Будут ниже, чем команда тен Хага, которая стартовала с поражений от крепких середняков. «Челси» пережил разгром от «Лидса», по количеству забитых голов идут наравне с 20-й командой. Причем из шести голов три на счету Стерлинга, а еще два – авторства защитников, продуктивного позиционного футбола нет и близко.
Потребность «Челси» в классическом результативном центральном нападающем обсуждали ранее. Очевидный запрос, который новое руководство не закрыло до первого сентября. Странная ситуация, ведь деньги есть – подписали дорогущего Фофана в защиту, а еще пытались забрать у «Лейпцига» хорвата Гвардиола за безумные 90 млн евро. Но Тедеско отказывается терять талантливого Йошко. Многие клубы АПЛ укрепили в межсезонье линию атаки, понимая, что это самый простой, логичный и вменяемый способ добиться результата – добавить к уже сильному составу наконечник. «Челси» решил изобрести велосипед.
Побитый Обамеянг готовится к возращению в АПЛ
Пьер-Эмерик и его семья пережили нападение. В их дом ворвались вооруженные грабители. Ударили футболиста по голове, обчистили сейф. Удивляет, что в доме миллионера не было сигнализации. А еще нет тревожных кнопок на телефонах у прислуги и членов семьи, чтобы сразу вызвать службу охраны, если кто-то ворвался грабить дом, когда в нем находятся женщина и дети. Семья Обамеянга пережила в Барселоне нападение, это не добавило желания оставаться.
Хорошо, что Обамеянг физически не сильно пострадал, но нападение отсрочило трансфер. У «Челси» много интересных защитников, но есть вопросы к игре Жоржиньо в центре. Еще в заявке только один форвард, и тот юный албанец, который собирался уйти. До сих пор ведутся переговоры с «Эвертоном» по Гордону – пытаются включить в сделку Галлахера, который огорчил Тухеля удалением, и как раз того самого единственного номинального форварда, Армандо Броя.
Без Захаряна, но со Стерлингом, Хаверцом и Обамеянгом можно придумать модель, которая сбалансирует игру «Челси». Такое ощущение, что пока Тухель увлекся поисками футболистов и переговорами – работой, которую в полном объеме раньше выполняли Грановская и Чех, его подход с тремя центральными защитниками успели изучить. Уже была попытка вернуться к «4-4-2», но для эффективности в такой схеме нужны люди определенных качеств и атакующего подхода.
Обамеянг подходит для работы в атаке – и в качестве единственного форварда, и как напарник Стерлинга, намного лучше. «Челси» сильно затянул процесс комплектации состава, если интересовались Захаряном, Обамеянгом и Гордоном, стоило подписать контракты раньше. Хорошо еще, что «Барселона» согласна взять 7.5 миллионов евро плюс ветерана «Челси», и отправить габонца в Лондон. В случае вето Хави на трансфер Тухель мог быть уволен до старта ЧМ-2022. Но и если Обамеянг не заиграет, будут проблемы.
Речь идёт о том, что запрещены переводы из и в Россию, а футбольная Федерация Англии (а именно она занимается всеми конечными трансферами как клиринговый центр) поэтому не может осуществить перевод.
Если совсем на пальцах, Федерация Англии переводит деньги через SWIFT, а Россия отключена от SWIFT, не видите некую проблему, Вадим?)
Когда "Динамо" не смогло перевести деньги в Израиль, смешно не было?
Речь идёт о том, что запрещены переводы из и в Россию, а футбольная Федерация Англии (а именно она занимается всеми конечными трансферами как клиринговый центр) поэтому не может осуществить перевод.
Если совсем на пальцах, Федерация Англии переводит деньги через SWIFT, а Россия отключена от SWIFT, не видите некую проблему, Вадим?)
Когда "Динамо" не смогло перевести деньги в Израиль, смешно не было?