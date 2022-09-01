Переход Захаряна срывается, а побитый Обамеянг в пути. «Челси» скатился без форвардов

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сегодня, 13:18

Тухель ждёт атакующих игроков.

«Динамо» не заинтересовано в потере Захаряна

Бувач мог спокойно найти Арсену команду в топ-5, ведь 15 миллионов евро за футболиста – копейки для примерно пятидесяти добротных клубов из АПЛ , Серии А, Ла Лиги, Лиги 1 или Бундеслиги. У Головина, Лунева и Миранчука нет проблем, а Фомин и Баринов нашли бы себе европейские клубы летом, не говоря о Сафонове. Хотя в случае с Матвеем владелец «Краснодара» мог вести себя так, как владельцы «Динамо».

Даже когда «Челси» сделал конкретное предложение футболисту и агент подтвердил переговоры, то московский клуб не спешил закрыть сделку. Капитанскую повязку Захаряну в игре против «Ростова» одни посчитали прощальным жестом, а другие допустили, что это наоборот способ подбодрить парня, если трансфер сорвется. Видно желание британских и российских инсайдеров хайповать на теме перехода Захаряна в «Челси».

Выдумали, будто американские владельцы решились на трансфер, не спросив Тухеля. Говорят также, что правительство Великобритании блокирует переход игрока из РПЛ . Смешно, учитывая, что ни из одной британской школы не выгнали ни одного ребенка российских чиновников и миллионеров. Детей не трогают, семьи не трогают, а Захаряну откажут? Впрочем, палки в колеса Арсену могут вставлять с разных сторон.

Юному футболисту не повезло. Получил в августе шикарное предложение – не рискует, в РПЛ примут обратно, как приняли бы любого молодого футболиста, который рискнул выбрать конкуренцию. Но очевидно, что есть проблемы с перечислением денег за трансфер, поэтому именно финансовый фактор может быть главным. Но если бы в «Динамо» реально хотели поступить в интересах игрока, то нашли новый клуб еще в июне, поскольку желающих хватало.

Бувач не решил целый ряд кадровых проблем москвичей. Другие команды РПЛ находили и свободных агентов, и футболистов из Южной Америки, за которых могли перечислить деньги. У Желько не все получилось. После ухода Шиманьского и без подписаний в линию атаки сам московский клуб заинтересован в срыве сделки с «Челси». Создать видимость активной работы не трудно, «Зенит» так поступал, когда приходили за звездами предыдущей чемпионской основы. Потом скажут, что виноваты британцы и «Челси».

Да и разве лондонский клуб единственный в Европе, которому нужен один из самых одаренных атакующих хавбеков своей возрастной категории во всем мире? Но «Динамо» не ставило задачу попрощаться с Захаряном. На переговорах с «Челси» просили отдать Арсена в аренду на сезон. Дело непростое, а итог будет известен сегодня, ведь трансферное окно в топ-5 закрывается 1 сентября.

«Челси» остро нужен центральный нападающий

Трансфер Захаряна вписывается в политику лондонского клуба. Часто покупали недешевых и талантливых футболистов. Даже если наперед было понятно, что мало шансов играть в основе. Лукаку, Салах и Де Брюйне – как самые яркие, но не единственные примеры. «Челси» довольно специфическая команда. Ромелу не заиграл в ее составе в зрелом возрасте. Зиеш и Вернер не попали в игру Тухеля. А потребность в форварде острейшая. В АПЛ многие ее закрыли. Вчера Исак забил за «Ньюкасл» в ворота «Ливерпуля», а Холанд испек 9 мячей в 5 турах АПЛ .

«Челси» отказался от Роналду, но силы Стерлинга как ложной девятки не безграничные. Тухель проиграл «Саутгемптону» в гостях, после пятого тура участник Лиги чемпионов на девятом месте. Если МЮ сегодня обыграет в гостях «Лестер», то лондонцы опустятся на десятую строчку. Будут ниже, чем команда тен Хага, которая стартовала с поражений от крепких середняков. «Челси» пережил разгром от «Лидса», по количеству забитых голов идут наравне с 20-й командой. Причем из шести голов три на счету Стерлинга, а еще два – авторства защитников, продуктивного позиционного футбола нет и близко.

Потребность «Челси» в классическом результативном центральном нападающем обсуждали ранее. Очевидный запрос, который новое руководство не закрыло до первого сентября. Странная ситуация, ведь деньги есть – подписали дорогущего Фофана в защиту, а еще пытались забрать у «Лейпцига» хорвата Гвардиола за безумные 90 млн евро. Но Тедеско отказывается терять талантливого Йошко. Многие клубы АПЛ укрепили в межсезонье линию атаки, понимая, что это самый простой, логичный и вменяемый способ добиться результата – добавить к уже сильному составу наконечник. «Челси» решил изобрести велосипед.

Побитый Обамеянг готовится к возращению в АПЛ

Пьер-Эмерик и его семья пережили нападение. В их дом ворвались вооруженные грабители. Ударили футболиста по голове, обчистили сейф. Удивляет, что в доме миллионера не было сигнализации. А еще нет тревожных кнопок на телефонах у прислуги и членов семьи, чтобы сразу вызвать службу охраны, если кто-то ворвался грабить дом, когда в нем находятся женщина и дети. Семья Обамеянга пережила в Барселоне нападение, это не добавило желания оставаться.

Хорошо, что Обамеянг физически не сильно пострадал, но нападение отсрочило трансфер. У «Челси» много интересных защитников, но есть вопросы к игре Жоржиньо в центре. Еще в заявке только один форвард, и тот юный албанец, который собирался уйти. До сих пор ведутся переговоры с «Эвертоном» по Гордону – пытаются включить в сделку Галлахера, который огорчил Тухеля удалением, и как раз того самого единственного номинального форварда, Армандо Броя.

Без Захаряна, но со Стерлингом, Хаверцом и Обамеянгом можно придумать модель, которая сбалансирует игру «Челси». Такое ощущение, что пока Тухель увлекся поисками футболистов и переговорами – работой, которую в полном объеме раньше выполняли Грановская и Чех, его подход с тремя центральными защитниками успели изучить. Уже была попытка вернуться к «4-4-2», но для эффективности в такой схеме нужны люди определенных качеств и атакующего подхода.