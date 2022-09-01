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В «Динамо» официально подтвердили, что Захарян не перейдёт в «Челси»

сегодня, 17:18

Пресс-служба «Динамо» выступила с официальным заявлением относительно будущего полузащитника Арсена Захаряна, которым интересуется «Челси».

25 августа в ФК «Динамо» поступило предложение от английского футбольного клуба «Челси» по поводу перехода полузащитника Арсена Захаряна. Интерес одного из сильнейших клубов мира к воспитаннику нашей клубной академии является высокой оценкой качества подготовки молодых футболистов «Динамо» и игрового прогресса Арсена.

На протяжении нескольких дней между «Динамо» и «Челси» шли предметные переговоры, в которых наш клуб занимал конструктивную позицию. Однако по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным. Тем не менее, наш клуб остаётся открытым для предложений, которые устроят «Динамо» и футболиста.

На данный момент сторонами принято решение, что Арсен продолжит выступать за «Динамо».

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сегодня в 17:20
Будем надеяться, что это последняя новость о переходе
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