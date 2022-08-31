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Бакаева предлагали «Бешикташу»

сегодня, 10:24

Футбольный агент Малик Арутюнов рассказал, как пытался устроить полузащитника Зелимхана Бакаева в турецкий чемпионат.

Герман Ткаченко попросил предложить его «Бешикташу». Мы поспорили: я считал, что Бакаев в «Бешикташе» не станет игроком основы — только в ротации. Так ведь у него было и в «Спартаке», и сейчас есть в «Зените». Его преимущество — российский паспорт. Герман со мной спорил. Чем закончилось с «Бешикташем»? Зелимхана я все же предложил. «Бешикташ» несколько дней подумал и отказал.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:50
Не нужен он
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:40
Поделись Уважаемый мыслью где и как набирать баллы?)
"Первый пост, второй пост....." это известно...
Мну понимает что лидеры ставят на коэф. не ниже "2"...?
t27bnhzfbght
t27bnhzfbght
сегодня в 10:24
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Гость
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