Бакаева предлагали «Бешикташу»

Футбольный агент Малик Арутюнов рассказал, как пытался устроить полузащитника в турецкий чемпионат.

Герман Ткаченко попросил предложить его «Бешикташу». Мы поспорили: я считал, что Бакаев в «Бешикташе» не станет игроком основы — только в ротации. Так ведь у него было и в «Спартаке», и сейчас есть в «Зените». Его преимущество — российский паспорт. Герман со мной спорил. Чем закончилось с «Бешикташем»? Зелимхана я все же предложил. «Бешикташ» несколько дней подумал и отказал.