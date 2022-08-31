Бакаева предлагали «Бешикташу»

Футбольный агент Малик Арутюнов рассказал, как пытался устроить полузащитника Зелимхана Бакаева в турецкий чемпионат.
Герман Ткаченко попросил предложить его «Бешикташу». Мы поспорили: я считал, что Бакаев в «Бешикташе» не станет игроком основы — только в ротации. Так ведь у него было и в «Спартаке», и сейчас есть в «Зените». Его преимущество — российский паспорт. Герман со мной спорил. Чем закончилось с «Бешикташем»? Зелимхана я все же предложил. «Бешикташ» несколько дней подумал и отказал.
"Первый пост, второй пост....." это известно...
Мну понимает что лидеры ставят на коэф. не ниже "2"...?
"Первый пост, второй пост....." это известно...
Мну понимает что лидеры ставят на коэф. не ниже "2"...?