Футбольный агент: «Безусловно, у Захаряна есть шансы на переход в „Челси“»

Футбольный агент Олег Еремин всё ещё допускает переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
Безусловно, шансы есть. Все будет зависеть от того, насколько «Челси» и «Динамо» захотят эту историю осуществить. Желание игрока, как я понимаю, есть. В 99 процентах случаев переходы из России за рубеж срываются по причине, что стороны не могут договориться об условиях.
Другой момент, какие возможности будут у Захаряна в «Челси». Возможности будут, но все будет зависеть от пацана, от того, как он адаптируется к тем условиям, требованиям, и насколько будет мотивирован закрепиться в составе лондонцев и вообще в АПЛ. Насколько Арсен сильно будет хотеть этого, настолько у него и получится. Все возможности у него есть. Талантливый парень, остальное в работе.