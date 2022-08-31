Футбольный агент: «Безусловно, у Захаряна есть шансы на переход в „Челси“»

Футбольный агент Олег Еремин всё ещё допускает переход полузащитника «Динамо» в «Челси».

Безусловно, шансы есть. Все будет зависеть от того, насколько «Челси» и «Динамо» захотят эту историю осуществить. Желание игрока, как я понимаю, есть. В 99 процентах случаев переходы из России за рубеж срываются по причине, что стороны не могут договориться об условиях.