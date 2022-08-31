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Агент Дивеева вёл переговоры с «Наполи» и «Болоньей»

сегодня, 13:53

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о переговорах с итальянскими клубами.

Этим летом итальянские клубы интересовались Дивеевым, но на этапе переговоров все заканчивалось в силу того, что запрашиваемая сумма от ЦСКА и возможности итальянского клуба сильно расходились. Конкретно с «Болоньей» был предметный разговор, обсуждались их возможности, что они готовы сделать для перехода игрока. С «Наполи» же переговоры были приостановлены на более ранней стадии, но немного по другим причинам.

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