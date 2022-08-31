Агент Дивеева вёл переговоры с «Наполи» и «Болоньей»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА , рассказал о переговорах с итальянскими клубами.

Этим летом итальянские клубы интересовались Дивеевым, но на этапе переговоров все заканчивалось в силу того, что запрашиваемая сумма от ЦСКА и возможности итальянского клуба сильно расходились. Конкретно с «Болоньей» был предметный разговор, обсуждались их возможности, что они готовы сделать для перехода игрока. С «Наполи» же переговоры были приостановлены на более ранней стадии, но немного по другим причинам.