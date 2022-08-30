Новые клубы Черышева и Кокорина, Захарян – в «Челси». Под конец лета стоит ждать громких трансферов

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сегодня, 22:01

Рассказываем о последних подробностях.

Интерес «Челси» к Арсену Захаряну из «Динамо» — уже всем известный факт. Однако сегодня появился еще один интересный инсайд – Дениса Черышева отправляют в «Венецию». Клуб, выступающий в Серии B, действительно готов усилить команду российским хавбеком.

Переехать в Лондон Захаряну мешают проблемы с переводом компенсации

Опять проблемы с денежными переводами! Так «Динамо» потеряло Эдена Карцева, который уже был представлен игроком «бело-голубых». Из-за этого застопорился и переход Захаряна в «Челси».

События до сегодняшнего дня развивались стремительно. 25 августа мелькнула новость об интересе «синих» к российскому таланту, почти сразу слухи подтвердил его агент и добавил, что переговоры подходят к финальной стадии.

«Динамо» не хочет терять свой главный актив так быстро – команда и без того обескровлена уходом Моро и срывом подписания Карцева. В заявке москвичей лишь 20 футболистов – меньше, чем у кого-либо в лиге. Менеджеры столичного коллектива попытались договориться, чтобы Арсен остался у них хотя бы на правах аренды в случае закрытия сделки. «Челси» дал отказ – полузащитника хотят получить в свое расположение сразу.

Слухи в футбольных кругах воспринимают либо позитивно, либо со сдержанным скепсисом. С открытой критикой выступил только член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы Роман Терюшков:

Для чего «Челси» покупает Захаряна? … Он будет политической разменной фигурой. На нем хотят показать: смотрите, молодые спортсмены бегут из России. Уход Захаряна в «Челси» стал бы предательством. Это переход в Англию. Мы должны думать о спортивном суверенитете России… Вы так не считаете? Странная позиция у вас. Овечкин? Безусловно, выступать в США , мягко говоря, сейчас не стоит.

По последним данным, трудности возникли с переводом денег. «Челси» в скором времени собирается выйти на связь с «Динамо», чтобы обговорить оставшиеся вопросы и найти решение. От трансфера лондонцы отказываться не собираются.

Черышев нашел новый клуб в Италии

Денис был особенно близок к переходу в клуб РПЛ этим летом. Контракт предлагали сразу несколько коллективов из России, но, сообщают источники, стороны так ни к чему и не пришли – хавбека не устраивают условия и турнирные задачи претендентов.

Теперь Черышев может оказаться в Италии. Согласно последним инсайдам, представители футболиста проведут переговоры с «Венецией». Клуб Серии В уже успел подтвердить интерес к игроку. Развязки стоит ожидать в ближайшее время.

В любом случае для Дениса этот вариант лучше, чем отказ от карьеры в Европе. С командой РПЛ поиграть в еврокубках в ближайшие годы точно не получится, а в «Венеции» можно спокойно провести последние годы в качестве футболиста.

Кокорин сорвал переход в «Арис» Лимасол

Экс-форвард сборной России активно цепляется за сохранение контракта с «Фиорентиной», но итальянцы хотят найти ему новый клуб. Любых потенциальных покупателей отпугивал оклад футболиста по контракту с «фиалками». В конце августа все же появился претендент на Александра — «Арис» Лимасол из Кипра. Речь шла об аренде, клубы уладили почти все формальности и планировали закрыть сделку 31 августа.

По последним сообщениям, переход тормозит агент Кокорина Тимофей Бердышев. Он хочет получить комиссию, для этого должен произойти либо полноценный трансфер, либо аренда с выкупом. В результате Александр, судя по всему, не прибыл в расположение «Ариса», как обговаривалось ранее.

Теперь спасти положение может внезапно появившийся вариант с кипрским «Аполлоном» — клубом из того же города, что «Арис». Менеджеры тоже хотят договориться об аренде. Судя по всему, вопрос урегулирован.

В любом случае пугает, что из-за такой незначительной детали, как комиссия агента, российский нападающий готов отказаться спасать свою карьеру. Не появись на горизонте «Аполлон», на карьере можно было бы ставить крест – игровой практики нет, даже в заявку Александр не проходит. Все это растянулось бы еще на полгода и главный вопрос – нужен ли он будет хоть кому-то? Кота в мешке, да еще и возрастного, никто брать не рискнет.

Бонус – самый дорогой трансфер лета

«Манчестер Юнайтед» опять взорвал трансферный рынок. 100 миллионов евро манкунианцы заплатили «Аяксу за полузащитника Антони. То, что бразилец не стоит таких денег, — факт.

Экс-игрок сборной Нидерландов и „Аякса“ Марко ван Бастен объясняет, что у футболиста слишком явные недостатки для такого дорогого игрока:

Антони даже близко не стоит 100 миллионов евро. Пока он не показал ничего особенного. Да, безусловно, Антони провел несколько хороших матчей. Но в последние два сезона он был не столь эффективен. Антони очень часто теряет мяч, ошибается. Нападающий может терять мяч, но всему есть предел.

Возможно, сказывается отсутствие времени на лишние споры о стоимости, а тен Хаг хочет получить правого вингера как можно скорее. От результатов бразильского хавбека зависеть будет прежде всего репутация тренера – именно он был инициатором покупки бразильца. Если итог будет негативный, сложно представить, чем расплатится тен Хаг за ошибку на трансферном рынке – здесь стоит говорить и об отставке.