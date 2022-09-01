«Барселона» разорвала контракт с Брейтуэйтом

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сегодня, 17:32

Пресс-служба «Барселоны» объявила о расторжении контракта с нападающим .

Соглашение датчанина с «сине-гранатовыми» действовало до лета 2024 года.

Брейтуэйт перешёл в «Барселону» в феврале 2020 года из «Леганеса». Он провёл за каталонский клуб 58 матчей, в которых забил 10 голов.