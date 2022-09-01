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«Барселона» разорвала контракт с Брейтуэйтом

сегодня, 17:32

Пресс-служба «Барселоны» объявила о расторжении контракта с нападающим Мартином Брейтуэйтом.

Соглашение датчанина с «сине-гранатовыми» действовало до лета 2024 года.

Брейтуэйт перешёл в «Барселону» в феврале 2020 года из «Леганеса». Он провёл за каталонский клуб 58 матчей, в которых забил 10 голов.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 17:56
Месси выстраивал вокруг себя ореол слабохарактерных
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 17:50
Интересно где он окажется
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Mekail (раскрыть)
сегодня в 17:41
Так ему и не давали время нормально себя показать.
Сначала Месси тянул всё на себя, и команда работала на него. Потом Мартина Брейтуэйта вообще не выпускают на поле. Как он ещё мог сыграть? Просто Барселона хотела избавиться от датского игрока, вот так и вышвырнули игрока, который приходит в Барселоне
Elliada
Elliada
сегодня в 17:39
Зачем подписывали, вот вопрос
Mekail
Mekail
сегодня в 17:33
Слабовато сыграл...так что ничего удивительного
Гость
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