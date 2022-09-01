Пресс-служба «Барселоны» объявила о расторжении контракта с нападающим Мартином Брейтуэйтом.
Соглашение датчанина с «сине-гранатовыми» действовало до лета 2024 года.
Брейтуэйт перешёл в «Барселону» в феврале 2020 года из «Леганеса». Он провёл за каталонский клуб 58 матчей, в которых забил 10 голов.
Сначала Месси тянул всё на себя, и команда работала на него. Потом Мартина Брейтуэйта вообще не выпускают на поле. Как он ещё мог сыграть? Просто Барселона хотела избавиться от датского игрока, вот так и вышвырнули игрока, который приходит в Барселоне
Сначала Месси тянул всё на себя, и команда работала на него. Потом Мартина Брейтуэйта вообще не выпускают на поле. Как он ещё мог сыграть? Просто Барселона хотела избавиться от датского игрока, вот так и вышвырнули игрока, который приходит в Барселоне