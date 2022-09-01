Гвардиол продлил контракт с «РБ Лейпциг»

подписал новый контракт с «РБ Лейпциг».

Новое соглашение будет действовать до лета 2027 года. В договоре не прописаны отступные, а зарплата игрока серьезно выросла. Футболист поделился эмоциями по данному поводу:

Я очень рад продлению договора с клубом до 2027 года. Я хочу многого достичь с «РБ Лейпциг». Я вижу, что клуб верит в меня, я хочу развиваться Мы вновь примем участие в Лиге чемпионов, мы смогли завоевать Кубок Германии в прошлом году. В текущем сезоне я снова хочу бороться за титулы. Я очень благодарен руководству клуба, которое рассчитывает на меня в долгосрочной перспективе, за то, что оно настроено на сотрудничество.