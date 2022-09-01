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Гвардиол продлил контракт с «РБ Лейпциг»

сегодня, 14:39

Йошко Гвардиол подписал новый контракт с «РБ Лейпциг».

Новое соглашение будет действовать до лета 2027 года. В договоре не прописаны отступные, а зарплата игрока серьезно выросла. Футболист поделился эмоциями по данному поводу:

Я очень рад продлению договора с клубом до 2027 года. Я хочу многого достичь с «РБ Лейпциг». Я вижу, что клуб верит в меня, я хочу развиваться Мы вновь примем участие в Лиге чемпионов, мы смогли завоевать Кубок Германии в прошлом году. В текущем сезоне я снова хочу бороться за титулы. Я очень благодарен руководству клуба, которое рассчитывает на меня в долгосрочной перспективе, за то, что оно настроено на сотрудничество.

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zim289
zim289
сегодня в 15:39
xyЙошко
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:47
Вполне добротный игрок.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:46
Значимая фамилия...
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