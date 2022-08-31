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Стали известны детали контракта Черышева с «Венецией»

сегодня, 17:35

Исполнительный директор «Венеции» Александр Мента высказался о переходе полузащитника Дениса Черышева.

Наконец-то Денис Черышев с нами! Рады предоставить его в футболке «Венеции».

Контракт с футболистом подписан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Мы рады, что подписали такого квалифицированного игрока. В «Венеции» много молодых игроков, но клубу нужен был опыт. Уверен, что Черышев обязательно даст его нашей команде.

Долго ли велись переговоры? Нет, все было быстро и легко. Игрок хотел хороший проект с отличными людьми, и он обязательно это получит. Денис хочет доказать, что может снова стать тем Черышевым, которого мы все знаем.

Частые травмы игрока? Мы знаем, как правильно лечить болячки футболистов, поэтому и решились подписать Черышева. В «Венеции» есть врачи, которые способны предотвратить те травмы Дениса, которые он получал в предыдущих клубах.

Уверен, что Денис Черышев поможет «Венеции» уже в этом сезоне выйти в Серию А. С ним наша команда будет только расти.

Наши ожидания от Дениса велики. Мы хотим, чтобы с каждой тренировкой и матчем Черышев работал все больше и больше. Ждем от игрока как можно больше результативных действий в этом сезоне.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:59
Будем теперь за Венецию болеть.
Naherger
Naherger
сегодня в 17:58
Боюсь,вы прогадали 😂
y7n4b2qv3hh4
y7n4b2qv3hh4
сегодня в 17:38
ну что же, можно только порадоваться за Дениса...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:37
По сути Черышев ничего не показал за всю карьеру. Блеснул на домашнем ЧМ и все чем он запомнился. Может сейчас хоть что-то покажет напоследок.
Гость
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