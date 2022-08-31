Стали известны детали контракта Черышева с «Венецией»

Исполнительный директор «Венеции» Александр Мента высказался о переходе полузащитника .

Наконец-то Денис Черышев с нами! Рады предоставить его в футболке «Венеции».

Контракт с футболистом подписан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Мы рады, что подписали такого квалифицированного игрока. В «Венеции» много молодых игроков, но клубу нужен был опыт. Уверен, что Черышев обязательно даст его нашей команде.

Долго ли велись переговоры? Нет, все было быстро и легко. Игрок хотел хороший проект с отличными людьми, и он обязательно это получит. Денис хочет доказать, что может снова стать тем Черышевым, которого мы все знаем.

Частые травмы игрока? Мы знаем, как правильно лечить болячки футболистов, поэтому и решились подписать Черышева. В «Венеции» есть врачи, которые способны предотвратить те травмы Дениса, которые он получал в предыдущих клубах.

Уверен, что Денис Черышев поможет «Венеции» уже в этом сезоне выйти в Серию А. С ним наша команда будет только расти.

Наши ожидания от Дениса велики. Мы хотим, чтобы с каждой тренировкой и матчем Черышев работал все больше и больше. Ждем от игрока как можно больше результативных действий в этом сезоне.