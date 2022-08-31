Стали известны детали контракта Спартака Гогниева с «Химками»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о деталях контракта с новым главным тренером клуба .

Гогниев — молодой тренер, амбициозный, желает себя проявить. Мы его видели и вели его по работе в «Алании». Будем надеяться, что его харизма и энергетика, которая была в команде при Сергее Николаевиче восстановится, и мы увидим те «Химки», которые приучили нас к хорошим результатам. Главное — вовремя сделать правильные выводы.

Что касается срока контракта со Спартаком Гогниевым, то пока это будет один год с пролонгацией на какой-то достаточно длительный период. Однако это мы будем определять завтра.