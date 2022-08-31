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Стали известны детали контракта Спартака Гогниева с «Химками»

вчера, 23:40

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о деталях контракта с новым главным тренером клуба Спартаком Гогниевым.

Гогниев — молодой тренер, амбициозный, желает себя проявить. Мы его видели и вели его по работе в «Алании». Будем надеяться, что его харизма и энергетика, которая была в команде при Сергее Николаевиче восстановится, и мы увидим те «Химки», которые приучили нас к хорошим результатам. Главное — вовремя сделать правильные выводы.

Что касается срока контракта со Спартаком Гогниевым, то пока это будет один год с пролонгацией на какой-то достаточно длительный период. Однако это мы будем определять завтра.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:06
Жаль Гогниева! А терюшков ..... не промолчу
Capral
Capral
вчера в 23:44, ред.
Вот бы чемпионат провести по маразму, между руководством Локомотива и Химок. Даже не знаю, кто победил бы. И те, и другие- достойны друг друга!!!
Гость
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