«Спартак» объявил о расторжении контракта с Уруновым

Пресс-служба «Спартака» сообщила о расторжении контракта с полузащитником .

«Спартак» и полузащитник Остон Урунов расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

21-летний игрок из Узбекистана покидает наш клуб в статусе свободного агента.

Урунов провел за «красно-белых» 9 матчей в 2020 году и забил один мяч, а затем на правах аренды выступал за «Уфу».