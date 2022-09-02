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«Спартак» объявил о расторжении контракта с Уруновым

вчера, 12:00

Пресс-служба «Спартака» сообщила о расторжении контракта с полузащитником Остоном Уруновым.

«Спартак» и полузащитник Остон Урунов расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

21-летний игрок из Узбекистана покидает наш клуб в статусе свободного агента.

Урунов провел за «красно-белых» 9 матчей в 2020 году и забил один мяч, а затем на правах аренды выступал за «Уфу».

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:36
А где - "Спасибо за всё, Остон!"?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:49
Минус один!)
Бoрат
Бoрат
вчера в 16:12
Вот так уходят легенды Спартака
протон
протон
вчера в 15:31
Наконец то расстались!
sv_1969
sv_1969 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:30
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 15:29
    Избавились от наследия шамилька))
    dok66
    dok66
    вчера в 15:22
    Остановился - упал , подняться не удалось . Это про Урунова . Газизов ушел , некому стало плечо подставить . А ведь были перспективы . Правда что-то там Урал по поводу него слегка возбудился . Может и воспрянет .
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 15:04
    Вот и ещё из одного перспективного игрока в спартаке сделали посредственность. Остон подавал очень большие надежды, но попал не в те руки...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 14:40
    Нет, он успокоился, тк после отказа и от клоне ния е го исков ему назначается очень большая пошлина судебная, чтобы у него это не превратилось в хобби.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 14:35
    Физкультпривет уважаемый.
    Не хватает физики и очень тяжело двигаться на поле.
    Да это правда.
    Мне очень жаль за Остона.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 14:21
    Остон - оригинальный футболист. В том смысле, что его манера игры, техничная, но какая - то замедленная, тягучая, подойдёт не каждому клубу, особенно РПЛовскому и тем более московскому, в котором все "бегут" - правда, порой не знают куда и в какую сторону.
    Кроме того, он частенько во время матча выпадает из игры. Даже когда выходит на замену и надо когти рвать, чтобы проявить себя и чем - то помочь команде.
    Почему не подошёл "Спартаку" ? Об этом надо спросить тренера.
    ABir
    ABir
    вчера в 13:33
    К Газизову обратно под крыло
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 12:59
    Так он новые иски готовит вроде.
    d1metras
    d1metras
    вчера в 12:50
    Хорошая новость,минус понторез и бездельник в одном флаконе.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 12:38
    Ты же знаешь, что суд отказал Газизову по всем искам и он больше не судится. Зачем ты фейки пускаешь? А Урунов , конечно это не уровень РПЛ.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:37
    Не знаю знаю истиной причины разрыва контракта ,но думаю это пойдет на пользу клубу , Урнов много косячил особенно в последнее время!
    Oliver S
    Oliver S
    вчера в 12:36
    Очередного тунеядца выперли, радует.
    galem72
    galem72
    вчера в 12:33
    Обычно в таких официалках благодарят игрока за проделанную им работу в клубе и желают успехов в дальнейшем, а тут просто голые факты. Видимо, совсем достал своим пустым присутствием. Отличная новость!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 12:31, ред.
    ура...ура...ура...!!!...)))
    ДСА
    ДСА
    вчера в 12:23
    Слишком дорого он обошелся.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 12:19
    Федун ушёл, Педроша ушёл, Урунов ушёл... Остался ли спартаковский дух?(
    makkie
    makkie
    вчера в 12:10
    Прощай, понтовщик!

    Урунов кроме фоток из ЦУМа ничем не запомнился. Ах да, еще шестерил перед Газизовым, который до сих пор судится с Федуном за украденные у клуба деньги.
    Одним балластом меньше!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:03
    Не захотел стать чемпионом
    dadrail
    dadrail
    вчера в 12:02
    Интересно, а как с финансовыми вопросами разобрались?
    Гость
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