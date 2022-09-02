«Спартак» объявил о расторжении контракта с Уруновым

Пресс-служба «Спартака» сообщила о расторжении контракта с полузащитником Остоном Уруновым.
«Спартак» и полузащитник Остон Урунов расторгли трудовой договор по соглашению сторон.
21-летний игрок из Узбекистана покидает наш клуб в статусе свободного агента.
Урунов провел за «красно-белых» 9 матчей в 2020 году и забил один мяч, а затем на правах аренды выступал за «Уфу».
Не хватает физики и очень тяжело двигаться на поле.
Да это правда.
Мне очень жаль за Остона.
Не хватает физики и очень тяжело двигаться на поле.
Да это правда.
Мне очень жаль за Остона.
Кроме того, он частенько во время матча выпадает из игры. Даже когда выходит на замену и надо когти рвать, чтобы проявить себя и чем - то помочь команде.
Почему не подошёл "Спартаку" ? Об этом надо спросить тренера.
Кроме того, он частенько во время матча выпадает из игры. Даже когда выходит на замену и надо когти рвать, чтобы проявить себя и чем - то помочь команде.
Почему не подошёл "Спартаку" ? Об этом надо спросить тренера.
Урунов кроме фоток из ЦУМа ничем не запомнился. Ах да, еще шестерил перед Газизовым, который до сих пор судится с Федуном за украденные у клуба деньги.
Одним балластом меньше!
Урунов кроме фоток из ЦУМа ничем не запомнился. Ах да, еще шестерил перед Газизовым, который до сих пор судится с Федуном за украденные у клуба деньги.
Одним балластом меньше!