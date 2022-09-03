Зобнин высказался о возможном переходе в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал слова бывшего тренера «Зенита» Властимила Петржелы, который заявил, что игроку нужно перейти в питерский клуб.
Мама прочитала и рассказала. Как на такое реагировать? Я стараюсь вообще не придавать значения словам людей, которые, кроме разговоров, ничем не занимаются. Пропускаю мимо ушей.
Главное правильно сказать и в нужное время.
Главное правильно сказать и в нужное время.
Лично я бана не боюсь, а собственно высказать своё мнение это нарушение?
Вообще критерия выбора лучшего комментария расплывчаты.
Вот в моём понимание если есть тема, то лучший комментарий должен соответствовать темы, а порой человек напишет красиво, но к теме вообще не относиться, а комментарии попадает в лучший.
Это как на день рождении сказать тост за упокой, пусть красиво, но не в тему.
Это разве норма? Я считаю, что нет.
Думаю к теме лучший комментарий надо относиться более качественно.
Кстати многие стараются, а кто то написал "Вест Хэму нужна новая кровь!" и это сразу лучший комментарий.
Причём это я скопировал, но не буду уточнять чей это и кто поставил в топ.
Хотя таких комментариев в каждой теме один за одним и почему именно этот стал лучшим для меня именно загадка.
Не хочу обсуждать чьи либо действия, но хочу попросить подходить более требовательно к выбору "лучший комментарий".
Один пользователь постоянно попадает в лучшие, но потом извиняется за неточности, порой даже противореча самому себе же. Причина одна, он строчит комменты как пулемёт, за минуту может два выложить большим объёмом, но качество... но зато в лучшие попадает, а смысл и логика отсутствуют.
Так, что надо задуматься.
Лично я бана не боюсь, а собственно высказать своё мнение это нарушение?
Вообще критерия выбора лучшего комментария расплывчаты.
Вот в моём понимание если есть тема, то лучший комментарий должен соответствовать темы, а порой человек напишет красиво, но к теме вообще не относиться, а комментарии попадает в лучший.
Это как на день рождении сказать тост за упокой, пусть красиво, но не в тему.
Это разве норма? Я считаю, что нет.
Думаю к теме лучший комментарий надо относиться более качественно.
Кстати многие стараются, а кто то написал "Вест Хэму нужна новая кровь!" и это сразу лучший комментарий.
Причём это я скопировал, но не буду уточнять чей это и кто поставил в топ.
Хотя таких комментариев в каждой теме один за одним и почему именно этот стал лучшим для меня именно загадка.
Не хочу обсуждать чьи либо действия, но хочу попросить подходить более требовательно к выбору "лучший комментарий".
Один пользователь постоянно попадает в лучшие, но потом извиняется за неточности, порой даже противореча самому себе же. Причина одна, он строчит комменты как пулемёт, за минуту может два выложить большим объёмом, но качество... но зато в лучшие попадает, а смысл и логика отсутствуют.
Так, что надо задуматься.
Зобнин сказал, что старается пропускать слова таких людей.
А лучший комментарий про человека отсидевшего 20 лет тому назад.
Блин, где логика?
Зобнин сказал, что старается пропускать слова таких людей.
А лучший комментарий про человека отсидевшего 20 лет тому назад.
Блин, где логика?
Не, Рома, у них позиция принципиальная - ничего не менять под натиском общественного мнения, иначе, по их мнению, они проявят слабость и создадут опасный прецедент.
Не, Рома, у них позиция принципиальная - ничего не менять под натиском общественного мнения, иначе, по их мнению, они проявят слабость и создадут опасный прецедент.
Известное бюро по трудоустройству под названием "Газ - и ты у нас" никогда не оставит безработного на улице.....
Всех работой оснастит
Добрый клуб ФК Зенит!
Известное бюро по трудоустройству под названием "Газ - и ты у нас" никогда не оставит безработного на улице.....
Всех работой оснастит
Добрый клуб ФК Зенит!