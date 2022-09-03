Зобнин высказался о возможном переходе в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал слова бывшего тренера «Зенита» , который заявил, что игроку нужно перейти в питерский клуб.

Мама прочитала и рассказала. Как на такое реагировать? Я стараюсь вообще не придавать значения словам людей, которые, кроме разговоров, ничем не занимаются. Пропускаю мимо ушей.