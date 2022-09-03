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Зобнин высказался о возможном переходе в «Зенит»

вчера, 13:50

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал слова бывшего тренера «Зенита» Властимила Петржелы, который заявил, что игроку нужно перейти в питерский клуб.

Мама прочитала и рассказала. Как на такое реагировать? Я стараюсь вообще не придавать значения словам людей, которые, кроме разговоров, ничем не занимаются. Пропускаю мимо ушей.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 08:12
Предложат Зобнину большой контракт и перебежит не задумываясь, как он это сделал, сбежав из "Динамо" в трудный для клуба период.
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:46
Смысл есть всегда!
Главное правильно сказать и в нужное время.
David Young
David Young ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:36
Добрый вечер. Следим за этой ситуацией, определённые меры уже были приняты.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:34
Дык я тоже не боюсь! Мой второй акк который сын мне сделал для группы "без призов" часто парился! Просто смысла особо нет что-то говорить!
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:09
Поэтому я и убрал этот коммент из лучших.
Лично я бана не боюсь, а собственно высказать своё мнение это нарушение?

Вообще критерия выбора лучшего комментария расплывчаты.
Вот в моём понимание если есть тема, то лучший комментарий должен соответствовать темы, а порой человек напишет красиво, но к теме вообще не относиться, а комментарии попадает в лучший.
Это как на день рождении сказать тост за упокой, пусть красиво, но не в тему.
Это разве норма? Я считаю, что нет.
Думаю к теме лучший комментарий надо относиться более качественно.
Кстати многие стараются, а кто то написал "Вест Хэму нужна новая кровь!" и это сразу лучший комментарий.
Причём это я скопировал, но не буду уточнять чей это и кто поставил в топ.
Хотя таких комментариев в каждой теме один за одним и почему именно этот стал лучшим для меня именно загадка.
Не хочу обсуждать чьи либо действия, но хочу попросить подходить более требовательно к выбору "лучший комментарий".
Один пользователь постоянно попадает в лучшие, но потом извиняется за неточности, порой даже противореча самому себе же. Причина одна, он строчит комменты как пулемёт, за минуту может два выложить большим объёмом, но качество... но зато в лучшие попадает, а смысл и логика отсутствуют.

Так, что надо задуматься.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:38
Её попросту нет! Если дальше скажу то забанят
Егор Сухов
Егор Сухов
вчера в 19:31
Газмяс - побратимы , точно комеди клаб
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:30, ред.
Если честно, невелика была бы потеря.
Егор Сухов
Егор Сухов
вчера в 19:27
Да уж то соперники то переходят туда сюда,Широков,Быстров одна болтовня, деньги решают всё и нечего трындеть
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:09
Петржел посоветовал Зобнину перейти в Зенит.
Зобнин сказал, что старается пропускать слова таких людей.
А лучший комментарий про человека отсидевшего 20 лет тому назад.
Блин, где логика?
протон
протон
вчера в 17:38
То есть, я так понимаю, человек когда отсидевший срок в тюрьме, скажем, за вооружённый грабеж или мошенничество и вернувшийся к нормальной жизни 20 лет назад, вряд ли сможет теперь посетить матчи РПЛ. Или имеющий двойное гражданство, или россиянин постоянно проживающий за пределами РФ и решивший раз в год посетить игру любимой команды
Не, Рома, у них позиция принципиальная - ничего не менять под натиском общественного мнения, иначе, по их мнению, они проявят слабость и создадут опасный прецедент.
протон
протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:36
Единственная надежда на улучшение ситуации - это полная отмена Fan ID!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:56, ред.
Быстров..Дзюба...Бакаев...теперь Зобнин....
Известное бюро по трудоустройству под названием "Газ - и ты у нас" никогда не оставит безработного на улице.....


Всех работой оснастит
Добрый клуб ФК Зенит!
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:40
У тебя, конечно, занятие наиважнейшее.
sv_1969
sv_1969 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 14:34
Ну да!Там по уголькам практикуются сейчас))
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:34
Власту вообще не фиг слушать!
drug01
drug01
вчера в 14:28
Там таких игроков не ждут!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:05
От одного заголовка можно в кому сигануть)
Capral
Capral
вчера в 13:55
Достойный ответ недостойного человека....
dadrail
dadrail
вчера в 13:53
Все правильно говоришь Роман
Гость
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