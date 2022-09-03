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Зобнин: «Алекс Крал скучает по Москве и „Спартаку“»

вчера, 13:04

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о своих бывших одноклубниках Илье Кутепове и Алексе Крале.

Общаемся ли мы до сих пор с Кутеповым? Да, мы же живем в одном поселке. Он недавно залечил травму, в «Торпедо» ему хорошо и спокойно, коллектив нравится. Конечно, мне жаль, что Илья ушел. Мы провели вместе много времени, он сильно помог мне при адаптации в команде. Но это футбольная жизнь, так бывает.

Поддерживаю ли связь с Алексом Кралом? Обязательно! Недавно он присылал фотографии своего нового зеленого суперкара. Я даже не понял, что это за марка. Наверное, опять «Ламборгини». Алекс всегда передает привет, скучает по Москве и «Спартаку». Я по нему — тоже. Сейчас он стабильно играет в Германии за «Шальке» с Ларссоном, который больше выходит на замену. Правда, недавно они шесть голов за матч «пустили»… Понимаю, что их отъезд из России сделал нам хуже, но мы не вправе судить их за такой выбор. Это мое мнение.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Накир (раскрыть)
вчера в 20:19
Согласен. Любая дружба лучше хорошей вражды.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:53
А вместо мозга-пламенный мотор.Всё ,что нужно знать о уровне современного футболиста.
Накир
Накир
вчера в 14:18
Отношения нужно поддерживать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:31
Не верю ни одному слову европейцев тем более чехов и поляков. Зобни по простоте души решил искренне поверить лжецам.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:23
Надо было бегать чтобы не скучать))
Гость
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