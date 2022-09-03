Зобнин: «Алекс Крал скучает по Москве и „Спартаку“»

Полузащитник «Спартака» высказался о своих бывших одноклубниках и .

Общаемся ли мы до сих пор с Кутеповым? Да, мы же живем в одном поселке. Он недавно залечил травму, в «Торпедо» ему хорошо и спокойно, коллектив нравится. Конечно, мне жаль, что Илья ушел. Мы провели вместе много времени, он сильно помог мне при адаптации в команде. Но это футбольная жизнь, так бывает.

Поддерживаю ли связь с Алексом Кралом? Обязательно! Недавно он присылал фотографии своего нового зеленого суперкара. Я даже не понял, что это за марка. Наверное, опять «Ламборгини». Алекс всегда передает привет, скучает по Москве и «Спартаку». Я по нему — тоже. Сейчас он стабильно играет в Германии за «Шальке» с Ларссоном, который больше выходит на замену. Правда, недавно они шесть голов за матч «пустили»… Понимаю, что их отъезд из России сделал нам хуже, но мы не вправе судить их за такой выбор. Это мое мнение.