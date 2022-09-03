Семшов: «Норманн — это усиление для „Динамо“»

Бывший футболист «Динамо» высказался о возможном переходе в московский клуб полузащитника «Ростова» .

Безусловно, Норманн — это усиление для «Динамо». Он перекроет некоторые проблемные позиции «бело-голубых», потому что ушел Моро, Шиманьски, все-таки Фомин играет ближе к атаке. Матиас — футболист, который поиграл заграницей, поможет «Динамо» осуществить задачи, которые поставил клуб. Плюс проблем с адаптацией у Норманна не возникнет, это самое главное. Он хорошо знает наш чемпионат и страну. Матиас сделал себе имя в России и был здесь одним из ведущих футболистов.