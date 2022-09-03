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Семшов: «Норманн — это усиление для „Динамо“»

вчера, 13:30

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов высказался о возможном переходе в московский клуб полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

Безусловно, Норманн — это усиление для «Динамо». Он перекроет некоторые проблемные позиции «бело-голубых», потому что ушел Моро, Шиманьски, все-таки Фомин играет ближе к атаке. Матиас — футболист, который поиграл заграницей, поможет «Динамо» осуществить задачи, которые поставил клуб. Плюс проблем с адаптацией у Норманна не возникнет, это самое главное. Он хорошо знает наш чемпионат и страну. Матиас сделал себе имя в России и был здесь одним из ведущих футболистов.

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Все комментарии
Мaлик
Мaлик
вчера в 13:57
Пока рано говорить, что усиление
Mangur
Mangur
вчера в 13:47
Посмотрим.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:39
Вообще то я тут подумал, что не всегда можно быть уверенным в том когда игрок в одной команде творит чудеса а переходя в другую теряется на поле, Норманн у Карпина мощь точно также я помню Зайннудинова, в Ростове у Карпина он выглядел ударным а у нас честно говоря никакой.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:35
Не просто усиление а серьёзное усиление.
Гость
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