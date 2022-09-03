Дзагоев признался, что Слуцкий сыграл важную роль в его переходе в «Рубин»

Полузащитник поделился эмоциями после перехода в «Рубин».

Да все отлично. Тренер мне знакомый. Попрощались мы ненадолго, и судьба нас снова свела. База хорошая, поля хорошие – все отлично, меня все устраивает. Готов к бою, начал уже тренироваться с командой, провел три тренировки, до этого сам работал индивидуально, так что полностью готов к игре.

Долго ли размышлял над предложением «Рубина»? Да у нас все быстро случилось. Леонид Викторович позвонил, все обозначил, буквально за три дня все решилось. Никаких долгих раздумий не было.

Каково это переходить в команду Первой лиги? На самом деле очень важно, что Леонид Викторович является тренером «Рубина». Конечно, его имя для меня сыграло большую роль в переходе. А то, что это Первая лига, ничего страшного. Есть поставленная задача, Леонид Викторович мне о ней рассказал, я собираюсь помочь, вот и все.