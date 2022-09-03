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Дзагоев признался, что Слуцкий сыграл важную роль в его переходе в «Рубин»

вчера, 12:39

Полузащитник Алан Дзагоев поделился эмоциями после перехода в «Рубин».

Да все отлично. Тренер мне знакомый. Попрощались мы ненадолго, и судьба нас снова свела. База хорошая, поля хорошие – все отлично, меня все устраивает. Готов к бою, начал уже тренироваться с командой, провел три тренировки, до этого сам работал индивидуально, так что полностью готов к игре.

Долго ли размышлял над предложением «Рубина»? Да у нас все быстро случилось. Леонид Викторович позвонил, все обозначил, буквально за три дня все решилось. Никаких долгих раздумий не было.

Каково это переходить в команду Первой лиги? На самом деле очень важно, что Леонид Викторович является тренером «Рубина». Конечно, его имя для меня сыграло большую роль в переходе. А то, что это Первая лига, ничего страшного. Есть поставленная задача, Леонид Викторович мне о ней рассказал, я собираюсь помочь, вот и все.

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Все комментарии
инштандзетцунг
инштандзетцунг
вчера в 20:26
Давай Дзага, теперь только только вверх, рубиновых тоже касается
Mekail
Mekail
вчера в 14:26
Удачи тебе Алан
bd7c65prcen7
bd7c65prcen7
вчера в 12:48
а поможешь ли...
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