Зобнин: «При Абаскале „Спартак“ стал одной семьёй»

Полузащитник «Спартака» заявил, что в московском клубе царит отличная атмосфера после прихода .

Часто ли Абаскаль проводит индивидуальные беседы с футболистами? Если только по конкретным игровым моментам. Каждый день на разговоры не вызывает.

За счет чего Гильермо удалось так быстро создать позитивную атмосферу в команде? Сезон, по сути, только стартовал, прошло всего семь туров. Впереди еще очень много работы и испытаний. А пока можно сказать, что тренер сумел всех объединить. Мы вместе идем к общей цели.

В чем заключается эта идея единения от Абаскаля? У меня появилось ощущение, что все стали одной семьей, переживают друг за друга на поле и в жизни. Никакого разделения на россиян и иностранцев нет, хотя с этим и раньше проблем не было. На сборе в Тарасовке классно сработали «объединяющие активности», был интересный тимбилдинг. Надеюсь, мы и дальше будем сохранять этот позитив.