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Зобнин: «При Абаскале „Спартак“ стал одной семьёй»

вчера, 12:55

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что в московском клубе царит отличная атмосфера после прихода Гильермо Абаскаля.

Часто ли Абаскаль проводит индивидуальные беседы с футболистами? Если только по конкретным игровым моментам. Каждый день на разговоры не вызывает.

За счет чего Гильермо удалось так быстро создать позитивную атмосферу в команде? Сезон, по сути, только стартовал, прошло всего семь туров. Впереди еще очень много работы и испытаний. А пока можно сказать, что тренер сумел всех объединить. Мы вместе идем к общей цели.

В чем заключается эта идея единения от Абаскаля? У меня появилось ощущение, что все стали одной семьей, переживают друг за друга на поле и в жизни. Никакого разделения на россиян и иностранцев нет, хотя с этим и раньше проблем не было. На сборе в Тарасовке классно сработали «объединяющие активности», был интересный тимбилдинг. Надеюсь, мы и дальше будем сохранять этот позитив.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:29
Оно видно что атмосфера налаживается
Djebrael
Djebrael
вчера в 14:23
Посмотрим что будет впереди
d1metras
d1metras
вчера в 13:10, ред.
значит умяров будет и дальше выходить и совершать результативные ошибки и пожарить в центре поля...Я не говорю что Наиль плохой игрок - но на той позиции которую он занимает сейчас - он очень слабый и косячит каждый матч по несколько раз..
Берт75
Берт75
вчера в 12:59
Тимбилдинг, наверное хорошо, но если у футболиста нет техники, как у бразильцев, тут уж все эти занятия, пшик
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:57
Не надо петь оды раньше времени.
Гость
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