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Моуриньо — лучший тренер Серии А по итогам августа

вчера, 16:36

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо признан лучшим тренером Серии А по итогам августа.

В прошлом месяце римский клуб одержал 3 победы и сыграл один матч вничью. «Рома» делит первое место в чемпионате Италии с «Аталантой».

Моуриньо — лучший тренер Серии А по итогам августа

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 19:58
Всё встаёт на свои места)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:22
Заслужил, поздравок.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:03
Это просто дань уважения....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:34
Наши поздравления......итальянскому Семаку...
протон
протон
вчера в 17:10
Пока Рома набрала очки лишь с явными аутсайдерами лиги и то не без труда. Скоро игра на два фронта не знаю о каком чемпионстве речь) топ-4 это будет очень круто для Жозе
А так на самом деле для нейтрального болельщика хочется чтоб были разные чемпионы , в прошлом сезоне оч хотелось чтоб Милан взял , до этого аталанта , в этом году за рому. Надоела гегемония как в Германии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:06
Маур железный человек!
Накир
Накир
вчера в 16:56
Заслужил.... поздравляю
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:53
И это правильно.
crfeqghsgc3u
crfeqghsgc3u
вчера в 16:41
Растёт с каждым днём
Гость
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