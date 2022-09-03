Моуриньо — лучший тренер Серии А по итогам августа

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо признан лучшим тренером Серии А по итогам августа.
В прошлом месяце римский клуб одержал 3 победы и сыграл один матч вничью. «Рома» делит первое место в чемпионате Италии с «Аталантой».
Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо признан лучшим тренером Серии А по итогам августа.
В прошлом месяце римский клуб одержал 3 победы и сыграл один матч вничью. «Рома» делит первое место в чемпионате Италии с «Аталантой».
А так на самом деле для нейтрального болельщика хочется чтоб были разные чемпионы , в прошлом сезоне оч хотелось чтоб Милан взял , до этого аталанта , в этом году за рому. Надоела гегемония как в Германии
А так на самом деле для нейтрального болельщика хочется чтоб были разные чемпионы , в прошлом сезоне оч хотелось чтоб Милан взял , до этого аталанта , в этом году за рому. Надоела гегемония как в Германии