Семак — лучший тренер РПЛ по итогам августа

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ по итогам августа.
Эксперты РПЛ выбрали Сергея Семака лучшим наставником августа, а представители «Матч Премьер» – тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Всё решило голосование болельщиков, в котором с минимальным разрывом победил Семак. Наставник «Зенита» опередил специалиста из «Спартака» всего на 499 голосов (11 304 против 10 805 голосов).
Легко быть лучшим, когда бюджет твоей команды в разы больше всех соперников, а административный ресурс и вовсе безграничен.
Однако, конкурентная среда сразу же выявит все минусы и крайне скромный по европейским меркам Брюгге покажет чего на самом деле стоит этот Семак.
Легко быть лучшим, когда бюджет твоей команды в разы больше всех соперников, а административный ресурс и вовсе безграничен.
Однако, конкурентная среда сразу же выявит все минусы и крайне скромный по европейским меркам Брюгге покажет чего на самом деле стоит этот Семак.
Максимальная задача на сезон - обыграть куда более скромных претендентов на чемпионство а-ля ЦСКА, которые покупают игроков за пару лямов, когда "Зенит" за на порядок большую сумму.
А, главное, что можно и не обыгрывать вообще, как в прошлом сезоне, когда Серёжа взял всего одно очко в двух матчах с "Сочи" - потому что вторым преимуществом "Зенита" является глубина состава, которая позволила оставить в матче с "Факелом" на скамейке почти всех ключевых игроков и всё равно выпустить состав уровня лидеров РПЛ. Можно и проиграть дуэль ключевому сопернику, но взять на глубине состава и всё.
При этом все ЛЧ походы оканчивались позором и после этого звучала неожиданная оценка руководства "У Семака нет никаких задач в ЛЧ" и ещё более парадоксальная оценка Семака ""Брюгге" покупать тех игроков, которых мы не можем" после поражения 1-4 (на тот момент самый дорогая покупка "Брюгге" стоила 7 миллионов).
Максимальная задача на сезон - обыграть куда более скромных претендентов на чемпионство а-ля ЦСКА, которые покупают игроков за пару лямов, когда "Зенит" за на порядок большую сумму.
А, главное, что можно и не обыгрывать вообще, как в прошлом сезоне, когда Серёжа взял всего одно очко в двух матчах с "Сочи" - потому что вторым преимуществом "Зенита" является глубина состава, которая позволила оставить в матче с "Факелом" на скамейке почти всех ключевых игроков и всё равно выпустить состав уровня лидеров РПЛ. Можно и проиграть дуэль ключевому сопернику, но взять на глубине состава и всё.
При этом все ЛЧ походы оканчивались позором и после этого звучала неожиданная оценка руководства "У Семака нет никаких задач в ЛЧ" и ещё более парадоксальная оценка Семака ""Брюгге" покупать тех игроков, которых мы не можем" после поражения 1-4 (на тот момент самый дорогая покупка "Брюгге" стоила 7 миллионов).