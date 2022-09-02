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Семак — лучший тренер РПЛ по итогам августа

вчера, 13:13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ по итогам августа.

Эксперты РПЛ выбрали Сергея Семака лучшим наставником августа, а представители «Матч Премьер» – тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Всё решило голосование болельщиков, в котором с минимальным разрывом победил Семак. Наставник «Зенита» опередил специалиста из «Спартака» всего на 499 голосов (11 304 против 10 805 голосов).

Семак — лучший тренер РПЛ по итогам августа

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Все комментарии
Terek-Anji
Terek-Anji
вчера в 22:15
Реальный уровень рпл. Ну какой из питерского чабана тренер?🤣
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:26
Не надо задавать риторических вопросов, ответы на которые очевидны. Дай такие деньги Торпедо и поставь во главе РФС людей с ЗИЛа и Коля Савичев, тренер Торпедо, с большим отрывом станет лучшим в РПЛ. Надо госденьги давать всем в равных долях. чтобы была конкуренция. А Газпром убрал конкуренцию. Зато Миллер счастлив.
3ton
3ton ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:09
Ну если не выход из группы это Топ результат , то Семак тренер мирового уровня 😂
pomor45
pomor45
вчера в 21:05
Всё решило голосование болельщиков....
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За Сергея не ратую, мне его тики-така не нравится, но решение болельщиков, учитывая, что из их числа можно исключить не только спартаковцев, а практически всех москвичей, говорит о том, что болельщиков Зенита вне СПБ очень много.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:12, ред.
Нет никакой грусти, потому как футбола нет.
Есть подмена понятий, пыль в глаза и втираемая дичь в уши недалёких, которые верят в национальную футбольную идею-абстракцию, подкреплённую щёконадувательством и тупыми, размытыми высказываниями старых пер.dунов-ретроградов, вроде Колоскова и ему подобных из РФСовской кодлы.
Остальным, которые давно эту ботву с ушей стряхивают/смахивают, абсолютно неинтересны мнимые состязания, дутые чемпионы и вся эта псевдофутбольная РПЛовская декорация.

P.S. Семака с Пабедай! Май кангретьюлейшонс...., эгейн! (
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 18:02
Абаскаль проделал больше работы как тренер.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:30
Объясните, пожалуйста, мне дилетанту кожаного мяча, а сколько раз в этой номинации феерил Сергей Богданович в славном клубе Уфа, где он не покладая рук и ног трудился с 2016 - 2018 гг.?
Союзник противников
Союзник противников ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 17:03
    Василий Пупкович
    Василий Пупкович ответ d1metras (раскрыть)
    вчера в 17:03, ред.
    У Спартака 2й бюджет в Рпл 10е место прошлого сезона,3 кубка за 20 лет,7 лет позора в Лиги европы,так что все таки не бюджет играет в Футбол,а команда и тренер.
    d1metras
    d1metras
    вчера в 16:41
    Интересно за какие заслуги? С таким составом и бюджетом и Мостовой лучшим тренером может стать... Там состав Зенита и без тренера может играть по меркам рпл. А Семак в Европе показывал уровень..тактически проигравшая матчи более слабым соперникам..
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 16:38
    Справедливо
    trimetil
    trimetil ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 16:26
    Луческу и Манчини такие:
    Да, легко быть лучшими, когда бюджет твоей команды...
    Путин007
    Путин007
    вчера в 16:24
    Хрень с таким составом и яя бы стал лучшим тренером рпл...лучший однозначно Старожук...с его возможностями дает результат вот это по справедливому...
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 16:14
    Если бы нас не исключили из еврокубков, то Семак очередной раз не имел бы никаких задач в ЛЧ и как обычно бы там опозорился, 100%.
    Рaтмир
    Рaтмир
    вчера в 16:11
    Пожелаю Сергею удачи в дальнейшем
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 16:08
    Это не правда!!! Большой и спорный вопрос еще!!!
    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 16:07
    Болельщики наглядно показали, какой футбольный клуб самый популярный в России
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ 3ton (раскрыть)
    вчера в 16:01
    Семак свой реальный уровень уже много раз показывал в Европе. Вполне достаточно, если учесть, что Брюгге и Мальме не относятся к топ клубам.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 15:59
    Остается спросить, а как могли проголосовать "эксперты РПЛ", если РФС руководят люди Газпрома? Даже смешно
    Сп62
    Сп62
    вчера в 15:50
    Семак тренер нормальный, но голосующие пошли по накатанной дорожке, чтобы не заморачиваться.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 15:30
    Семак уже всем показал что он худший тренер РПЛ !
    3ton
    3ton
    вчера в 15:19
    С таким бюджетом трудно не быть тренером в России
    Но по результатам Зенита в Европе , получается , что тренеров нет в России
    У Зенита нет конкурентов и стабильных . Семак не может показать свой реальный уровень .
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 15:09
    "Лучший нападающий" уже во втором матче был признан худшим игроком команды и заменен в перерыве!)
    Frosty777
    Frosty777 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 15:08
      75bvkjnjwjr5
      75bvkjnjwjr5 ответ Дима Логинов (раскрыть)
      вчера в 14:59
      Ну лазурные у Брюгге вообще старинный клиент - Кубок УЕФА, 1 раунд, 30.09.1987
      Брюгге Зенит 5 : 0
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 14:40
      Грустно все таки за наш футбол.
      Лучший нападающий по мнению москвичей уезжает в Турцию...и забивает в первом же матче...
      Чтоб как то нивелировать гегемонию Зенита и нужно денно и нощно упрекать во всём Зенит....ну не гоаворить же что в своих клубах работают непрофессионалы...
      Главное обвинять что команда с первым бюджетом лидирует,доминирует,чемпионит и побеждает....а команды с чуть со вторым и третим бюджетом даже не в тройке по итогам чемпионатов...но об этом говорить не надо....ибо во всём виноват Зенит....
      Но главное ежедневно упоминать Брюгге у которого одинаковая стоимость игроков с Зенитом...но надо подчёркивать что Брюгге скромный по "европейским меркам" а Зенит нескромный ..просто топ-топыч...Покруче ПСЖ и МС....))

      То что Семак обыгрывает 4 года всех в нашей Лиге - не его заслуга...он и правил футбола не знает...из игроков по фамилии 2-3-х помнит...сидит только деньги считает...ничего не знает ничего не умеет...говорят даже у Абаскаля на Суперкубке спросил в начале игры "В какой форме мои бегают"...

      Все звания августа нужно отдать Абаскалю...ибо легионеров у него нет...команда последняя по бюджету...календарь у него был архисложный...и единственную схожую по уровню команду (Динамо) Абаскаль вынес вчистую...в пыль...в сухую...настолько деклассировал что игрок соперника аж в Челси собрался...лишь бы больше со Спартаком не играть...

      Не знаю кто за Семака голосовал...
      Гилермо - лучший...он Урал обыграл..потом новичка Лиги...и Краснодар...в почти равных составах....
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА ответ Союзник противников (раскрыть)
      вчера в 14:22
      Он давно не в «фаворе»
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      вчера в 14:09
      Серёжа - олицетворение выражения "хорошо устроился".

      Максимальная задача на сезон - обыграть куда более скромных претендентов на чемпионство а-ля ЦСКА, которые покупают игроков за пару лямов, когда "Зенит" за на порядок большую сумму.

      А, главное, что можно и не обыгрывать вообще, как в прошлом сезоне, когда Серёжа взял всего одно очко в двух матчах с "Сочи" - потому что вторым преимуществом "Зенита" является глубина состава, которая позволила оставить в матче с "Факелом" на скамейке почти всех ключевых игроков и всё равно выпустить состав уровня лидеров РПЛ. Можно и проиграть дуэль ключевому сопернику, но взять на глубине состава и всё.

      При этом все ЛЧ походы оканчивались позором и после этого звучала неожиданная оценка руководства "У Семака нет никаких задач в ЛЧ" и ещё более парадоксальная оценка Семака ""Брюгге" покупать тех игроков, которых мы не можем" после поражения 1-4 (на тот момент самый дорогая покупка "Брюгге" стоила 7 миллионов).
      Союзник противников
      Союзник противников ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
      вчера в 13:56
      Если всё судить по этому матчу,то "Спартак" не в фаворе.
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 13:55
      Ур-ра! Так неожиданно...
      Гость
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