Семак — лучший тренер РПЛ по итогам августа

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вчера, 13:13

Главный тренер «Зенита» признан лучшим тренером РПЛ по итогам августа.

Эксперты РПЛ выбрали Сергея Семака лучшим наставником августа, а представители «Матч Премьер» – тренера «Спартака» .

Всё решило голосование болельщиков, в котором с минимальным разрывом победил Семак. Наставник «Зенита» опередил специалиста из «Спартака» всего на 499 голосов (11 304 против 10 805 голосов).