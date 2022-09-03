В «Оренбурге» недовольны календарем РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин раскритиковал календарь команды. Ему не нравится концентрация гостевых матчей.
Я проанализировал календарь других команд и взял дату до 18 сентября. Десять клубов играли шесть домашних матчей и 6 выездных.
Мы же в 12 стартовых матчах сезона проведем только четыре домашних игры. Отсюда у меня вопрос: кто распорядился и принял такие решения в РФС. Я предельно возмущен этим вопросом.
Ну, а так по сути потом домашних же больше будет
Ну, а так по сути потом домашних же больше будет
Из 7 первых матчей - 5 гостевых и 2 домашних.
Это вообще как назвать? Безобразие - это наверно самое мягкое слово будет.
Из 7 первых матчей - 5 гостевых и 2 домашних.
Это вообще как назвать? Безобразие - это наверно самое мягкое слово будет.
Видимо нытье от "старшего брата" передалось!)
Видимо нытье от "старшего брата" передалось!)
Оренбург учитывая игры в ЛЧ и постоянным вызовом основы команды в Сборную...очень много играет ...в гостях.....
Но если серьёзно.....за любой гостевой серией идёт домашняя...
И с 28-го сентября по 12-е ноября Оренбург из 10-ти матчей 8 проведёт дома...
Думаю что это заявление обусловлено лишь тем что все набранные очки Оренбург завоевал на своём поле....но право дело....когда то надо и в гостях начинать набирать очки....
Оренбург учитывая игры в ЛЧ и постоянным вызовом основы команды в Сборную...очень много играет ...в гостях.....
Но если серьёзно.....за любой гостевой серией идёт домашняя...
И с 28-го сентября по 12-е ноября Оренбург из 10-ти матчей 8 проведёт дома...
Думаю что это заявление обусловлено лишь тем что все набранные очки Оренбург завоевал на своём поле....но право дело....когда то надо и в гостях начинать набирать очки....