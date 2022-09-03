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В «Оренбурге» недовольны календарем РПЛ

вчера, 19:22

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин раскритиковал календарь команды. Ему не нравится концентрация гостевых матчей.

Я проанализировал календарь других команд и взял дату до 18 сентября. Десять клубов играли шесть домашних матчей и 6 выездных.

Мы же в 12 стартовых матчах сезона проведем только четыре домашних игры. Отсюда у меня вопрос: кто распорядился и принял такие решения в РФС. Я предельно возмущен этим вопросом.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:30
Он бы еще свои претензии в мае выставил.
Ну, а так по сути потом домашних же больше будет
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:25
Позже будут,эти домашние матчи,какая разница!!!
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 20:51
О чём?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:44
Зато на финише будут плюсы, больше домашних игр будет
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:13
Это тоска по ФНЛ.
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:12
Для Спартака тоже календарь очень тяжёлый.
Из 7 первых матчей - 5 гостевых и 2 домашних.
Это вообще как назвать? Безобразие - это наверно самое мягкое слово будет.
pomor45
pomor45
вчера в 20:09
Когда, начиная с 28 сентября последует серия из 8 домашних матчей Оренбурга при 2 гостевых этот скандалист будет скромно помалкивать, если даже результат домашней серии окажется хуже гостевой.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:52, ред.
А чего Еременко считает только 12 стартовых матчей, прям как болельщики одной известной команды любили считать "за последние 5 лет" (в итоге им сейчас за 5 лет и вспомнить нечего)?! Если он посчитает 20 матчей то увидит что Оренбург дома и на выезде сыграет по 10 игр!
Видимо нытье от "старшего брата" передалось!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:47, ред.
Вообще безобразие....
Оренбург учитывая игры в ЛЧ и постоянным вызовом основы команды в Сборную...очень много играет ...в гостях.....

Но если серьёзно.....за любой гостевой серией идёт домашняя...
И с 28-го сентября по 12-е ноября Оренбург из 10-ти матчей 8 проведёт дома...

Думаю что это заявление обусловлено лишь тем что все набранные очки Оренбург завоевал на своём поле....но право дело....когда то надо и в гостях начинать набирать очки....
sak2k6rv5dk4
sak2k6rv5dk4
вчера в 19:47
с каждым днем все смешнее...
Варвар7
Варвар7 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:45
Анализировали!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:26
Раньше был заговор против Спартака, а теперь против Оренбурга. Времена меняются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:26
О чём раньше думали?
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