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Семак недоволен календарем «Зенита»

сегодня, 14:30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о расписании матчей своей команды.

Двух дней недостаточно для того, чтобы полностью восстановиться, в особенности – после перелетов, поэтому мы будем применять ротацию состава для того, чтобы как можно больше игроков получали игровую практику.

Я за то, чтобы команды играли как можно больше. Конечно, есть определенные сложности с переездами – и этот тур мы играем через два дня на третий, и следующие два матча в Кубке России – тоже.

Не понимаю, почему нельзя перенести матч с «Оренбургом» – для меня это загадка. Тем не менее, ничего страшного в этом нет, будем думать о ротации – в Кубке играть будут те, кто не так много играет в чемпионате.

Мы пытались передвинуть игру с «Оренбургом», обе команды были не против того, чтобы ребята лучше восстановились. Мы не смогли это сделать, и я этого не понимаю, потому что наши условия отличаются от условий соперников.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:03
Всем бы его проблемы.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:46
С их то составом жаловаться?
Elliada
Elliada
сегодня в 14:42
В Англии команды играют в АПЛ, Кубке Англии, Кубке Английской лиги, ЛЧ (или ЛЕ, или ЛК), ЧМ. В России - чемпионат и Кубок России. Семак недоволен.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:38
Только у нас возможно, даже не принимая участия в матчах в Европе, жаловаться на "усталость" и календарь, когда с момента начала турнира прошло месяца полтора…С такой длиной скамейкой, не играя в еврокубках, сыграть 2 матча в неделю проблема для клуба? С таким подходом в еврокубках в принципе делать нечего.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:37, ред.
Я просто ржу, когда наши тренеры с их мизером игр ещё и жалуются на календарь.

Тем более ещё на игру в кубке, где специально сделали такую сетку, чтобы клубы Премьер-Лиги при желании вылететь не смогли. Зачем ещё молодежь, если не обкатывать её там.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:34
Вот тебе и на...
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