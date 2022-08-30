Семак недоволен календарем «Зенита»

Главный тренер «Зенита» высказался о расписании матчей своей команды.

Двух дней недостаточно для того, чтобы полностью восстановиться, в особенности – после перелетов, поэтому мы будем применять ротацию состава для того, чтобы как можно больше игроков получали игровую практику.

Я за то, чтобы команды играли как можно больше. Конечно, есть определенные сложности с переездами – и этот тур мы играем через два дня на третий, и следующие два матча в Кубке России – тоже.

Не понимаю, почему нельзя перенести матч с «Оренбургом» – для меня это загадка. Тем не менее, ничего страшного в этом нет, будем думать о ротации – в Кубке играть будут те, кто не так много играет в чемпионате.

Мы пытались передвинуть игру с «Оренбургом», обе команды были не против того, чтобы ребята лучше восстановились. Мы не смогли это сделать, и я этого не понимаю, потому что наши условия отличаются от условий соперников.