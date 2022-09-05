Роналду не забивает 7 матчей АПЛ подряд впервые с сезона-2008/09

Продлилась безголевая серия Криштиану Роналду в АПЛ и теперь она составляет 7 матчей (с учетом прошлого сезона).
Это худшая серия португальца в рамках чемпионата с сезона-2008/09. Тогда он также в составе «Манчестер Юнайтед» выдал серию из девяти игр в АПЛ без голов.
С учетом того, что там половина команд дешевле 100 миллионов евро по стоимости (чего в АПЛ и близко не бывает), 8 команд дешевле 80 миллионов евро, 4 команды дешевле даже 50 миллионов евро, а стоимость ПСЖ 900 миллионов, и забивать там для ПСЖ тупо дело техники))
"Но это же другое, как вы не понимаете" (с)
С учетом того, что там половина команд дешевле 100 миллионов евро по стоимости (чего в АПЛ и близко не бывает), 8 команд дешевле 80 миллионов евро, 4 команды дешевле даже 50 миллионов евро, а стоимость ПСЖ 900 миллионов, и забивать там для ПСЖ тупо дело техники))
"Но это же другое, как вы не понимаете" (с)
Рону пора принять, что он в команде Лиги Европы и никому не нужен был.
И просто скипнуть сезон набивая стату и помогаю МЮ подняться в зону ЛЧ.
Как мы видим на примере Арсенала, это можно сделать.
После матчей сборных будет в основе МЮ. Если наконец соберется.
Возможно даже получится остаться Легендой..
Рону пора принять, что он в команде Лиги Европы и никому не нужен был.
И просто скипнуть сезон набивая стату и помогаю МЮ подняться в зону ЛЧ.
Как мы видим на примере Арсенала, это можно сделать.
После матчей сборных будет в основе МЮ. Если наконец соберется.
Возможно даже получится остаться Легендой..