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Роналду не забивает 7 матчей АПЛ подряд впервые с сезона-2008/09

сегодня, 12:54

Продлилась безголевая серия Криштиану Роналду в АПЛ и теперь она составляет 7 матчей (с учетом прошлого сезона).

Это худшая серия португальца в рамках чемпионата с сезона-2008/09. Тогда он также в составе «Манчестер Юнайтед» выдал серию из девяти игр в АПЛ без голов.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 14:20
Будет и 8 и 9 и 10.
Рону пора принять, что он в команде Лиги Европы и никому не нужен был.
И просто скипнуть сезон набивая стату и помогаю МЮ подняться в зону ЛЧ.
Как мы видим на примере Арсенала, это можно сделать.
После матчей сборных будет в основе МЮ. Если наконец соберется.
Возможно даже получится остаться Легендой..
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:55
Логично, если выпускают всего на 5 минут.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:40
Роналду бы сам купил МЮ, денег то хватит .
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:23
Да тут все понимают что Рон толком и не играл. А забить он точно успеет еще. А ты тут байтишься и про Месси ни с того сего понаписал. О его неудачном сезоне как раз все писали кому не лень. Про 900 миллионный состав уже нечего мусолить даже
112910415
112910415
сегодня в 13:23
будем справедливы -
игровых минут получает мало
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 13:21
Слишком много внимания к когда-то яркому игроку, но сейчас всё чаще попадающего в хронику из за скандалов и дрязг...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:06, ред.
Интересно, что, когда Месси 13 матчей подряд не забивал в Лиге 1, это никого не интересовало.

С учетом того, что там половина команд дешевле 100 миллионов евро по стоимости (чего в АПЛ и близко не бывает), 8 команд дешевле 80 миллионов евро, 4 команды дешевле даже 50 миллионов евро, а стоимость ПСЖ 900 миллионов, и забивать там для ПСЖ тупо дело техники))

"Но это же другое, как вы не понимаете" (с)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:03
И в половине этих матчей он вышел на 86-й минуте. Давайте без кликбейта.
allemz
allemz
сегодня в 12:55
Он особо и не играет, чтобы забивать
z58re8m5bu73
z58re8m5bu73
сегодня в 12:55
Старый стал
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