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«Севилья» выдала худший старт в Примере за 41 год

28 августа 2022, 02:09

«Севилья» выдала худший старт в Ла Лиге за 41 год.

В третьем туре «Севилья» проиграла новичку элитного дивизиона «Альмерии» (1:2). До этого команда Хулена Лопетеги проиграла «Осасуне» (1:2) и сыграла вничью с «Вальядолидом» (1:1).

После 3 туров у «Севильи» одно очко. Последний раз команда так плохо стартовала в сезоне-1981/82, тогда также было одно очко после трех матчей.

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Все комментарии
vsn39n2nv39x
vsn39n2nv39x
28 августа в 07:29
Бывает и такое
протон
протон
28 августа в 04:53
Теллес шикарный ассист сделал.
95-shishani-95
95-shishani-95
28 августа в 02:20
Что это Хуленом Лопетеги происходит? Надоело что ли работать в Севилье?
протон
протон
28 августа в 02:19, ред.
Ладно бы были моменты и их не реализовали, вратарь тащил, штанги, судьи и тд
Так игры нет никакой
Извините, но Альмерия, Вальядолид , Осасуна это вторая половина лиги, им еврокубки то не светят, а местами эти команды возили Севилью

Футбол - сугубо оборонительный с большим количеством фолов. Некоторые команды так вообще прям акцент делают на фолы и убивание игрового времени вместо того, чтобы получать удовольствие от игры с мячом.
Автобусных 7-8 команд сходу можно найти.
Севилья, Атлетико, Бильбао - совершенно не тот курс держат. Потенциал на более яркий футбол есть, но увы…
Гость
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