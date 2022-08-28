«Севилья» выдала худший старт в Примере за 41 год

«Севилья» выдала худший старт в Ла Лиге за 41 год.
В третьем туре «Севилья» проиграла новичку элитного дивизиона «Альмерии» (1:2). До этого команда Хулена Лопетеги проиграла «Осасуне» (1:2) и сыграла вничью с «Вальядолидом» (1:1).
После 3 туров у «Севильи» одно очко. Последний раз команда так плохо стартовала в сезоне-1981/82, тогда также было одно очко после трех матчей.
Так игры нет никакой
Извините, но Альмерия, Вальядолид , Осасуна это вторая половина лиги, им еврокубки то не светят, а местами эти команды возили Севилью
Футбол - сугубо оборонительный с большим количеством фолов. Некоторые команды так вообще прям акцент делают на фолы и убивание игрового времени вместо того, чтобы получать удовольствие от игры с мячом.
Автобусных 7-8 команд сходу можно найти.
Севилья, Атлетико, Бильбао - совершенно не тот курс держат. Потенциал на более яркий футбол есть, но увы…
Так игры нет никакой
Извините, но Альмерия, Вальядолид , Осасуна это вторая половина лиги, им еврокубки то не светят, а местами эти команды возили Севилью
Футбол - сугубо оборонительный с большим количеством фолов. Некоторые команды так вообще прям акцент делают на фолы и убивание игрового времени вместо того, чтобы получать удовольствие от игры с мячом.
Автобусных 7-8 команд сходу можно найти.
Севилья, Атлетико, Бильбао - совершенно не тот курс держат. Потенциал на более яркий футбол есть, но увы…