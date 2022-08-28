«Севилья» выдала худший старт в Примере за 41 год

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28 августа 2022, 02:09

«Севилья» выдала худший старт в Ла Лиге за 41 год.

В третьем туре «Севилья» проиграла новичку элитного дивизиона «Альмерии» (1:2). До этого команда Хулена Лопетеги проиграла «Осасуне» (1:2) и сыграла вничью с «Вальядолидом» (1:1).

После 3 туров у «Севильи» одно очко. Последний раз команда так плохо стартовала в сезоне-1981/82, тогда также было одно очко после трех матчей.