Левандовски повторил достижение Роналду и Фалькао в чемпионате Испании

Роберт Левандовски забил свой пятый гол за «Барселону» в Ла Лиге. Каталонцы разгромили «Севилью» 3:0.
Поляк стал третьим игроком в XXI веке, забившим пять и более голов в своих первых четырех матчах в Ла Лиге, после Криштиану Роналду в 2009 году (5) и Радамеля Фалькао в 2011-м (5).
Наверно первое место по ним занимает.
Лёва сильный нападающий и один из лучших на сегодняшний день
Редко матчи Баварии смотрел и игру Лёвы .
Сильно удивлён , насколько он техничен и чувствует игру , когда и куда передачу дать
Наверно первое место по ним занимает.
Лёва сильный нападающий и один из лучших на сегодняшний день
Редко матчи Баварии смотрел и игру Лёвы .
Сильно удивлён , насколько он техничен и чувствует игру , когда и куда передачу дать