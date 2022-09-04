Левандовски повторил достижение Роналду и Фалькао в чемпионате Испании

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сегодня, 00:18

забил свой пятый гол за «Барселону» в Ла Лиге. Каталонцы разгромили «Севилью» 3:0.

Поляк стал третьим игроком в XXI веке, забившим пять и более голов в своих первых четырех матчах в Ла Лиге, после в 2009 году (5) и в 2011-м (5).