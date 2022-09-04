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Левандовски повторил достижение Роналду и Фалькао в чемпионате Испании

сегодня, 00:18

Роберт Левандовски забил свой пятый гол за «Барселону» в Ла Лиге. Каталонцы разгромили «Севилью» 3:0.

Поляк стал третьим игроком в XXI веке, забившим пять и более голов в своих первых четырех матчах в Ла Лиге, после Криштиану Роналду в 2009 году (5) и Радамеля Фалькао в 2011-м (5).

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 14:38
Ничего нового, забивает командам ниже середины таблицы. Судьбоносными для команд, в которых он играет, их не назовёшь. Да, хороший нап., но не лучше чем Бензема или Кейн… В Баварии и в Барсе забивать будет даже Дзюба, попробуй сделать это в сборной Польше …
Капо
Капо
сегодня в 09:48
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 09:42
    Жаль Элайда будет огорчен, опять
    3ton
    3ton ответ Karkaz (раскрыть)
    сегодня в 09:22
    Потому что он перешёл в Барселону , а у Барсы хейтеров море
    Наверно первое место по ним занимает.
    Лёва сильный нападающий и один из лучших на сегодняшний день
    Редко матчи Баварии смотрел и игру Лёвы .
    Сильно удивлён , насколько он техничен и чувствует игру , когда и куда передачу дать
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 08:15
    И Баварии похоже хорошо, и Барселоне.
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 07:54
    А он все забивает
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 07:32
    А многие тут чушь писали, типа зачем, сколько ему уже лет, деньги на ветер, псевдо фаны Баварии желали ему неудачи)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 07:05
    Дайвер теперь другими рекордами занялся...
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:21
    Итак, никакой ошибки в его подписании не было!
    Птица Феникс
    Птица Феникс
    сегодня в 05:55
    Он будет забивать
    z44rrfujzgsx
    z44rrfujzgsx
    сегодня в 05:18
    Роберт знает свое дело на отлично, так держать...
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:11
    Левандовски продолжает свою серию. Удачи.
    Гость
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