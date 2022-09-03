Холанд повторил рекорд АПЛ

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился голом в матче шестого тура АПЛ с «Астон Виллой», который завершился вничью 1:1.
Для Холанда этот гол стал 10-м в шести первых матчах в Премьер-лиге, норвежец повторил достижение, которое в 1992 году установил Мики Куинн. Больше 10 голов в АПЛ в первых шести матчах никто не забивал.
В 7 туре АПЛ Сити сыграет с очень неудобным и колючим тоттенхэмом, который здорово играет в обороне. Поглядим как в такой игре проявил себя Эроинг. Пожелаю ему положить хотя бы один гол и установить новый рекорд в АПЛ!!!
В 7 туре АПЛ Сити сыграет с очень неудобным и колючим тоттенхэмом, который здорово играет в обороне. Поглядим как в такой игре проявил себя Эроинг. Пожелаю ему положить хотя бы один гол и установить новый рекорд в АПЛ!!!