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Холанд повторил рекорд АПЛ

вчера, 22:45
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился голом в матче шестого тура АПЛ с «Астон Виллой», который завершился вничью 1:1.

Для Холанда этот гол стал 10-м в шести первых матчах в Премьер-лиге, норвежец повторил достижение, которое в 1992 году установил Мики Куинн. Больше 10 голов в АПЛ в первых шести матчах никто не забивал.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 12:11
А там Мбаппе тоже забил! Правда Нанту, но это все мелочи)
Carradona
Carradona
сегодня в 09:52, ред.
Если так и продолжит штамповать голы то к концу сезона он побьёт рекорд Агуэро по забитым голам за МС, и при этом за все время)
d1metras
d1metras ответ Boricku (раскрыть)
сегодня в 09:50
Согласен,Сашка голеадор от бога,у него всегда в командах погоняла была - КокоГол...А Холланд лентяй.. Ему лишь бы потусоваться)))
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 08:45
Шикарный форвард. Главное ведь заиграл, а ведь могли все превратить в навесы.
sergsudak
sergsudak
сегодня в 08:36
Монстр...
Boricku
Boricku
сегодня в 07:50
Лучше бы Сашу Кокорева купили.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 06:39
Да он прямо Забивака, этот Эрлинг Холанд!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 06:15
Не зря его купили.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:20
Эрлинг, в отличие от Мбабке, выбрал команду, где он может стать лучшим игроком в мире.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:12
Уже есть и рекорд у Холанда.
Наталья Петровна
Наталья Петровна
вчера в 23:10
Хохланд разбушевался
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:09
Идеально попал в состав МС.
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:01
Остановите эту машину!!!
В 7 туре АПЛ Сити сыграет с очень неудобным и колючим тоттенхэмом, который здорово играет в обороне. Поглядим как в такой игре проявил себя Эроинг. Пожелаю ему положить хотя бы один гол и установить новый рекорд в АПЛ!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:53
Холланд просто машина по забиванию
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