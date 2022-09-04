Гонка за Салахом, Агуэро и Ширером. Холанд на пути к рекордам

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сегодня, 08:58

Какие достижения могут покориться норвежцу?

Если до начала сезона возникали вопросы о том, удачное ли Эрлинг Холанд приобретение для «Манчестер Сити», то теперь сомнений никаких нет. Это именно тот человек, которого не хватало команде Хосепа Гвардиолы. И после выдающегося старта сезона в Англии можно порассуждать о том, как далеко зайдет в своих бомбардирских подвигах этот норвежец. Утихли разговоры о том, что он способен показывать высокую результативность только в Германии, где в принципе иной уровень сопротивления в защите.

Десять мячей в шести матчах чемпионата Англии стали достаточным аргументом, чтобы критики замолчали. Эрлинг повторил рекорд 1992 года за авторством Мики Куинна, который забил десять мячей в первых шести матчах. Больше на этом отрезке никто не забивал. И Холанд уже является одним из главных фаворитов в борьбе за «Золотую бутсу». И, разумеется, если он останется в «Сити» на достаточно продолжительное время, то сможет замахнуться и на ряд заметных бомбардирских рекордов. Давайте оценим его перспективы в этом направлении и посмотрим, каковы сейчас главные рекорды АПЛ на поприще нападающих.

1. Наибольшее число голов за сезон (из 38 игр)

Действующий рекорд – 32 мяча (Мохамед Салах)

Египтянин из «Ливерпуля» установил, казалось, сумасшедший рекорд, когда в сезоне-2017/18 забил 32 мяча в чемпионате Англии. Это на один больше, чем у Луиса Суареса, тоже разрывавшего за «Ливерпуль». Достижение уругвайца было установлено в сезоне-2013/14. В обоих случаях казалось, что рекорды умопомрачительные и не скоро будут перебиты. Но вот достижение Суареса продержалось недолго.

И теперь Холанд угрожает переплюнуть достижение Салаха, пусть кто-то и сомневается. С десятью голами он уже проделал большой путь к этой цели. Если кто-то и виден сейчас из претендентов на этот рекорд, то только Холанд. Есть и другие интересные бомбардиры в лиге, но преимущество Эрлинга в том, что «Сити» почти в каждом матче доминирует и нагнетает такое давление, которого нет у «Ливерпуля» с Салахом и у «Тоттенхэма» с Кейном.

2. Лучшее соотношение голов и минут

Действующий рекордсмен: Серхио Агуэро (108 минут на гол)

Достижение аргентинца выглядит феноменальным, если учесть, как долго он играл за «Манчестер Сити». Обычно на длинных дистанциях не удается удерживать высокий темп результативности, но Агуэро требовалось на гол в среднем 108 минут – чуть больше одного матча. Если учесть, что в составе «горожан» он забил 184 мяча, цифра впечатляющая.

Холанд сейчас забивает гол в среднем за 48 минут. Понятно, что он не сможет поддерживать такой темп на длинной дистанции. Вряд ли же он в среднем станет забивать два или полтора мяча за матч и дальше. Но если вдруг так случится, то Холанду потребуется два года на то же количество мячей, которое забил Агуэро за шесть лет. Конечно, в реальности этого не произойдет. Но можно представить для оценки того ритма, который взял 22-летний норвежец. Он, кстати, уже повторил один локальный рекорд Агуэро – забил шесть мячей в своих первых четырех матчах АПЛ . Так же делал и аргентинец в «Сити».

3. Больше всех хет-триков в Премьер-Лиге

Действующий рекордсмен за сезон: Алан Ширер (5)

Действующий рекордсмен в истории: Серхио Агуэро (12)

И снова погоня за Агуэро. Но и за другим великим форвардом. Холанд в Англии чуть больше месяца, но уже сделал два хет-трика подряд. В списке пострадавших оказались «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». То ли еще будет. Сейчас кажется, что пять за сезон, которые в сезоне-1995/96 сделал Ширер в составе «Блэкберна», это вообще легчайшая задача для нынешнего Холанда и «Манчестер Сити».

Но есть и более глобальная цель – результат Агуэро, который за свою карьеру в Англии оформлял хет-трики 12 раз. Тут все зависит от того, насколько долго Холанд будет играть в «Сити». Пока все выглядит так, что это приобретение на долгие годы.

Холанду стоит иметь в виду и некоторые другие смежные достижения. Например, всего пять футболистов забивали пять мячей за игру, а шесть – никто. Пока никто. Также шесть хет-триков были сделаны менее чем за десять минут. Тут тоже можно попытаться присоединиться к этой уникальной группе авторов.

4. Выиграть «Золотую бутсу», забив больше мячей, чем сыграно матчей

Рекорд, который можно придумать специально под Холанда и взятый им голевой темп. Просто потому, что еще никто не смог добиться этого. В 2017 году «Тоттенхэм» стал вторым после «Челси», а Харри Кейн взял «Золотую бутсу». В тот сезон он забил 29 мячей. За всю историю девять футболистов забивали больше, но никто не провел для этого меньше матчей, чем Кейн.

Ему до уникального достижения не хватило совсем немного. Он был ближе остальных к описанному выше рекорду. В том сезоне Кейн провел 30 матчей, то есть забивал 0,97 гола в среднем за игру. Еще бы парочку, и у вынесенного в подзаголовок рекорда был бы обладатель. Холанд сейчас набрал потрясающий ритм, и потенциально он может стать этим уникальным рекордсменом.

Стоит вспомнить, что Джимми Флойд Хассельбайнк, Дион Дублин и Майкл Оуэн в свое время брали «Золотую бутсу», забивая гол в среднем в каждой второй игре. Как же изменилась планка с 1990-х.

5. Количество голов в Премьер-Лиге

Действующий рекорд – 260 (Алан Ширер)

Тут все просто и одновременно сложно. Войти в историю как автор наибольшего количества голов в истории Премьер-Лиги. Что ж, Холанду осталось забить 250 мячей – десяток он уже снял с достижения Ширера. Кейн упорно и планомерно движется к этому достижению, но если представить, что Холанд сохранит свой сумасшедший голевой темп, то уже к 2025 году побьет этот рекорд и разобьет сердце Харри.

И нужно учесть, что Холанду всего 22 года. Он на высоком уровне может провести, допустим, десяток лет. Это такой простор для уничтожения разного рода рекордов. Даже для этого великого рекорда Ширера.