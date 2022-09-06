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«Болонья» объявила об отставке Синиши Михайловича

вчера, 18:50

Пресс-служба «Болоньи» объявила об отставке Синиши Михайловича с должности главного тренера клуба.

Сербский специалист работал с «красно-синими» с 2019 года. После 5-го тура «Болонья» занимает 16-е место в Серии А, не сумев выиграть ни одного из пяти матчей.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:11, ред.
Больнья сыграла в ничью в трех матчах, а еще в двух играх потерпели поражение, но проиграли прошлогоднему чемпиону Серии A Милану, и довольно крепкому Лацио.

Правда и ничьи играли не с самыми сильными командами, да, была крепкая Верона, а вот Салернитану и Специю можно было бы и обыграть.

Состав Болоньи не настолько силен чтобы требовать от тренера каких-то серьезных задач, тут важно сохранить команду в СерииА, и это уже отличный результат.

Синиша справлялся со своей задачей все эти годы попутно сражаясь не только с соперниками на поле, но и с серьезной болезнью! Может, кстати, и по этой причине в клубе приняли решение уволить тренера. Желаю Болоньи сохранить место в Серии A по итогам сезона, а Синише Михайловичу крепкого здоровья!!!
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:08
Хоть игроков бы подписали ему, чтобы требовать чудес. Кроме возрастных Арнаутовича, Скорупски и Меделя никто вообще не работает.
David Young
David Young ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 18:59
Может быть и есть.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:51
Как-будто есть кто-то лучше на его место.
Гость
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