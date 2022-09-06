«Болонья» объявила об отставке Синиши Михайловича

Пресс-служба «Болоньи» объявила об отставке Синиши Михайловича с должности главного тренера клуба.
Сербский специалист работал с «красно-синими» с 2019 года. После 5-го тура «Болонья» занимает 16-е место в Серии А, не сумев выиграть ни одного из пяти матчей.
Правда и ничьи играли не с самыми сильными командами, да, была крепкая Верона, а вот Салернитану и Специю можно было бы и обыграть.
Состав Болоньи не настолько силен чтобы требовать от тренера каких-то серьезных задач, тут важно сохранить команду в СерииА, и это уже отличный результат.
Синиша справлялся со своей задачей все эти годы попутно сражаясь не только с соперниками на поле, но и с серьезной болезнью! Может, кстати, и по этой причине в клубе приняли решение уволить тренера. Желаю Болоньи сохранить место в Серии A по итогам сезона, а Синише Михайловичу крепкого здоровья!!!
Правда и ничьи играли не с самыми сильными командами, да, была крепкая Верона, а вот Салернитану и Специю можно было бы и обыграть.
Состав Болоньи не настолько силен чтобы требовать от тренера каких-то серьезных задач, тут важно сохранить команду в СерииА, и это уже отличный результат.
Синиша справлялся со своей задачей все эти годы попутно сражаясь не только с соперниками на поле, но и с серьезной болезнью! Может, кстати, и по этой причине в клубе приняли решение уволить тренера. Желаю Болоньи сохранить место в Серии A по итогам сезона, а Синише Михайловичу крепкого здоровья!!!