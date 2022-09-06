«Болонья» объявила об отставке Синиши Михайловича

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вчера, 18:50

Пресс-служба «Болоньи» объявила об отставке с должности главного тренера клуба.

Сербский специалист работал с «красно-синими» с 2019 года. После 5-го тура «Болонья» занимает 16-е место в Серии А, не сумев выиграть ни одного из пяти матчей.