Коммпер покинул «Локомотив»

Марвин Комппер покинул тренерский штаб «Локомотива».
«В связи с неудовлетворительными результатами команды Марвин Комппер покидает тренерский штаб первой команды. С этого момента вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будут полностью за главным тренером „Локомотива“ Йозефом Циннбауэром», – сообщает пресс-служба клуба.
Если раньше я как болельщик Локо знал кто главный тренер, кто помощники, кто за что отвечает. Сейчас же знаю только одно, есть несколько немецких "специалистов", а кто из них кто даже вдаваться не хочется.
Если так руководство Цорна решила снизить градус напряжённости, мол убрали Кеммплера и сейчас Циннбауэрому никто мешать не будет, то они ошибаются.
Надо не только весь тренерский штаб менять, а ещё Цорна и Леонченко со всей командой менять, да и Плутника хорошо бы освободить от управления командой.
Команда не играет, видно как игроки мучаются. Они просто не понимают, что им делать на поле и что самое главное они после 70 минуты не могут бегать чисто физически. Это всё говорит о провальной подготовке к сезону.
Ну не могли же все игроки в раз растерять своё мастерство.
Вчерашнему поражению в большинстве от Ахмата даже не удивился и отнёсся вполне спокойно, воспринимая это как должное. А это для болельщика большая печаль.
Сезон провален... кубок? Ну может когда всех повыгоняют и будет шанс хоть на это. Но сразу скажу, чуда не жду.
Если раньше я как болельщик Локо знал кто главный тренер, кто помощники, кто за что отвечает. Сейчас же знаю только одно, есть несколько немецких "специалистов", а кто из них кто даже вдаваться не хочется.
Если так руководство Цорна решила снизить градус напряжённости, мол убрали Кеммплера и сейчас Циннбауэрому никто мешать не будет, то они ошибаются.
Надо не только весь тренерский штаб менять, а ещё Цорна и Леонченко со всей командой менять, да и Плутника хорошо бы освободить от управления командой.
Команда не играет, видно как игроки мучаются. Они просто не понимают, что им делать на поле и что самое главное они после 70 минуты не могут бегать чисто физически. Это всё говорит о провальной подготовке к сезону.
Ну не могли же все игроки в раз растерять своё мастерство.
Вчерашнему поражению в большинстве от Ахмата даже не удивился и отнёсся вполне спокойно, воспринимая это как должное. А это для болельщика большая печаль.
Сезон провален... кубок? Ну может когда всех повыгоняют и будет шанс хоть на это. Но сразу скажу, чуда не жду.