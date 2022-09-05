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Коммпер покинул «Локомотив»

вчера, 15:38

Марвин Комппер покинул тренерский штаб «Локомотива».

«В связи с неудовлетворительными результатами команды Марвин Комппер покидает тренерский штаб первой команды. С этого момента вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будут полностью за главным тренером „Локомотива“ Йозефом Циннбауэром», – сообщает пресс-служба клуба.

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Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 17:58
Ожидаемый результат
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 16:36
В том то всё и дело, что Цорн не с ним, а остался.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:31
Да и черт с ним
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:20
Интересная новость, но вот только кто всё таки тренирует Локо?
Если раньше я как болельщик Локо знал кто главный тренер, кто помощники, кто за что отвечает. Сейчас же знаю только одно, есть несколько немецких "специалистов", а кто из них кто даже вдаваться не хочется.

Если так руководство Цорна решила снизить градус напряжённости, мол убрали Кеммплера и сейчас Циннбауэрому никто мешать не будет, то они ошибаются.

Надо не только весь тренерский штаб менять, а ещё Цорна и Леонченко со всей командой менять, да и Плутника хорошо бы освободить от управления командой.

Команда не играет, видно как игроки мучаются. Они просто не понимают, что им делать на поле и что самое главное они после 70 минуты не могут бегать чисто физически. Это всё говорит о провальной подготовке к сезону.
Ну не могли же все игроки в раз растерять своё мастерство.

Вчерашнему поражению в большинстве от Ахмата даже не удивился и отнёсся вполне спокойно, воспринимая это как должное. А это для болельщика большая печаль.
Сезон провален... кубок? Ну может когда всех повыгоняют и будет шанс хоть на это. Но сразу скажу, чуда не жду.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:06
А смысл? У Цорна за четыре или сколько там года обитания в футбольных клубах всё время всё шло не так, но всё равно тренеров продолжают менять?
112910415
112910415
вчера в 15:54
И серия побед стала неизбежна!
протон
протон ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 15:53
Ха! Всё время считал, что на аве у Вас, уважаемый Черный Ворон, оказался кот.
протон
протон ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 15:51
Да нее Вы что, теперь заиграем.
протон
протон
вчера в 15:51
Ждал фамилии Плутника и Цорна
ДСА
ДСА
вчера в 15:51
Будут искать новую жертву на его место.
протон
протон
вчера в 15:51
Да здравствует Юран? )))
протон
протон
вчера в 15:51
Чета я запутался.. получается Компер мешал Цинбауэру ставить отличную игру и добиваться результата. А теперь с его уходом все пойдет на лад?
Гость
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