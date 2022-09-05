Коммпер покинул «Локомотив»

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вчера, 15:38

покинул тренерский штаб «Локомотива».

«В связи с неудовлетворительными результатами команды Марвин Комппер покидает тренерский штаб первой команды. С этого момента вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будут полностью за главным тренером „Локомотива“ Йозефом Циннбауэром», – сообщает пресс-служба клуба.