«Факел» объявил об отставке Василенко с должности главного тренера

Пресс-служба «Факела» объявила об отставке с должности главного тренера клуба.

Василенко прокомментировал свою отставку, он работал в воронежском клубе с сентября 2020 года:

Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект. Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид – это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. «Факел» всегда будет в моём сердце. Желаю клубу удачи!