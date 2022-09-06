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«Факел» объявил об отставке Василенко с должности главного тренера

вчера, 17:13

Пресс-служба «Факела» объявила об отставке Олега Василенко с должности главного тренера клуба.

Олег Василенко покидает «Факел». Клуб и тренер расстаются по обоюдному решению.

Василенко прокомментировал свою отставку, он работал в воронежском клубе с сентября 2020 года:

Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект. Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид – это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. «Факел» всегда будет в моём сердце. Желаю клубу удачи!

«Факел» объявил об отставке Василенко с должности главного тренера

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:36
Наконец то уволили..
Восемь туров без побед..
Ладно, когда ЦСКА, Динамо
Но ведь были игры с Уралом, Нижним, и другими не сильными соперниками
Надеюсь новый тренер сможет удержать Факел в РПЛ
pomor45
pomor45
вчера в 20:54
"Награда" за вывод команды в РПЛ. В ФНЛ бы благоденствовал и процветал. Как тут не вспомнить пословицу - не в свои сани не садись.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:32
Думаю зря!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:04
Олега Василенко не в чем упрекнуть ни руководству клуба не болельщикам.
Ещё до начала чемпионата всем было понятно, что Факел наряду с Торпедо первый претендент на вылет.
Да что уж говорить, в команде нет ни одного игрока уровня РПЛ!!!
Большинство РПЛ смотрели только по телевизору или с трибун, ну или мячики подавали.
А те кто играл в РПЛ и то не могут себе это в актив записать.

И что тут предъявить главному тренеру? Да ничего и скорее всего он сам не выдержал этого давления.
1734628 24
1734628 24
вчера в 18:48
В первую очередь состав нужно укреплять, а уже потом думать о замене тренера. Теперь ждем унылый футбол вместо симпатичного. Может и возьмут нового тренера и под него укрепят состав, но верится с трудом.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:29
Юран воскресе! Воистину воскресе!
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 17:58
Зря как по мне, если решили растаться значит есть кто-то на примете - интересно будет увидеть кто же это.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 17:45
Объективно, надо было это делать ещё месяц назад, ибо если не обыгрывать мёртвый Урал дома, то с кем тогда ещё очки набирать. Хотя по-человечески жалко его.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 17:41
Скорее всего у руководства клуба уже есть договоренность.Не исключаю что это Юран.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 17:33
Вот и ладно.
memphis
memphis
вчера в 17:31
Зря
протон
протон
вчера в 17:28
При всём уважении к нашему Факелу, это потолок (или почти потолок) такого состава.
Игра при Олеге Василенко была далеко не позорная для новичка РПЛ, кроме 2-3 таймов за все эти туры.
Ну а прошлый сезон под его руководством команда вообще прошла отлично.
Так что очевидно, что дело не в тренере.
112910415
112910415
вчера в 17:25
кто-то великий придёт ?
я из Химок
я из Химок
вчера в 17:20
Юран поможет!
izrafel
izrafel
вчера в 17:16
А по мне так зря они стали суетиться.... кого и где будут искать
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:15
Ну и зря. Вряд ли им сейчас кто-то поможет так, что клуб взлетит вверх по турнирной таблице.
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