«Факел» объявил об отставке Василенко с должности главного тренера

Пресс-служба «Факела» объявила об отставке Олега Василенко с должности главного тренера клуба.
Олег Василенко покидает «Факел». Клуб и тренер расстаются по обоюдному решению.
Василенко прокомментировал свою отставку, он работал в воронежском клубе с сентября 2020 года:
Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект. Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид – это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. «Факел» всегда будет в моём сердце. Желаю клубу удачи!
Ещё до начала чемпионата всем было понятно, что Факел наряду с Торпедо первый претендент на вылет.
Да что уж говорить, в команде нет ни одного игрока уровня РПЛ!!!
Большинство РПЛ смотрели только по телевизору или с трибун, ну или мячики подавали.
А те кто играл в РПЛ и то не могут себе это в актив записать.
И что тут предъявить главному тренеру? Да ничего и скорее всего он сам не выдержал этого давления.
Ещё до начала чемпионата всем было понятно, что Факел наряду с Торпедо первый претендент на вылет.
Да что уж говорить, в команде нет ни одного игрока уровня РПЛ!!!
Большинство РПЛ смотрели только по телевизору или с трибун, ну или мячики подавали.
А те кто играл в РПЛ и то не могут себе это в актив записать.
И что тут предъявить главному тренеру? Да ничего и скорее всего он сам не выдержал этого давления.