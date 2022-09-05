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Борис Ротенберг станет спортивным директором «Локомотива»

вчера, 22:37

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн, скорее всего, покинет свой пост в ближайшее время. В эту должность вступит экс-защитник москвичей Борис Ротенберг.

Ранее «железнодорожников» покинул тренер Марвин Комппер из-за неубедительных результатов команды. Тренерский штаб подвергнется изменениям, однако этот процесс будет постепенным. Поиском нового главного тренера будет заниматься Ротенберг, если станет новым спортивным директором клуба.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:11
Лаборатория в деле, эксперименты продолжаются.......
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:21
Млять!!!😡😡😡
Эксперименты продолжаются...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:39
Фамилия весьма звучная.
112910415
112910415
сегодня в 05:21
может, он гениальный управленец ...
амурец
амурец
сегодня в 01:45
Да уж
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:54
Ещё один непоняный эксперимент. Никакой бывший футболист с финским гражданством решивший стать вдруг спортивным директором. Клан Ротенбергов решил расширяться. Удивительные метаморфозы происходят на постоянной основе в Локомотиве . С концом эпохи Сёмина, уходит и сам Локомотив 🚂. Экспериментальная платформа для бездельников и тех кто незнают что делать с дармовыми деньгами. Новая денежная пилорама .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ mahb9ik (раскрыть)
вчера в 23:44
Ну вообще-то с его ресурсом не удивлюсь, что, наоборот, денег просто немеряно будет вкинуто его папашей, но вот результат не факт, что будет.
mahb9ik
mahb9ik
вчера в 23:28
Да звиздец конечно, но к этому давно уже шли слухи, да и достаточно на братьев посмотреть, так что не удивлюсь, главное клуб не утопить в фнл
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:01
"А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь"
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:01
Ахахаха))) Недолго пришлось ждать, ждите скоро нового тренера Борюсика))
p3f67yyu9s7n
p3f67yyu9s7n
вчера в 22:58
наконец то будет отрабатывать зарплату...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:55
О,это балшой шалвэк,талант,умнейший гражданин Страны Суоми,талантливый руководитель,не писавший в пелёнки с рождения! Браво:Фрица на финна-это прогресс!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:53
Вот и дождались.
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