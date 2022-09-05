Борис Ротенберг станет спортивным директором «Локомотива»

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вчера, 22:37

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн, скорее всего, покинет свой пост в ближайшее время. В эту должность вступит экс-защитник москвичей Борис Ротенберг.

Ранее «железнодорожников» покинул тренер Марвин Комппер из-за неубедительных результатов команды. Тренерский штаб подвергнется изменениям, однако этот процесс будет постепенным. Поиском нового главного тренера будет заниматься Ротенберг, если станет новым спортивным директором клуба.