Писарева выгнали из «Химок», он проработал меньше месяца. Клуб расплачивается за собственные ошибки

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вчера, 22:24

Вспоминаем хронологию и говорим переменах в руководстве

Не прошло и месяца, как в «Химках» произошла вторая отставка. Теперь собирать чемоданы придется Николаю Писареву – под его руководством команда не набрала ни одного очка и спустилась с седьмого места на 11-е. Уже известно имя нового главного тренера. Такие частые изменения на мостике – редкость даже для клубов из России. Рассказываем, с чего все началось.

При Юране – ничья с «Зенитом» и 7-е место в РПЛ

Юран принял команду еще в прошлом сезоне и принялся вытаскивать ее из зоны вылета. В стыках задачу все же удалось решить – химчане обыграли « СКА -Хабаровск».

В конце мая член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков заверил, что работа Сергея в «Химках» — это долгосрочное сотрудничество:

«Мне кажется, Юран — это тот тренер, который „Химкам“ нужен. Человек, который работает именно с молодыми футболистами. Он, прежде всего, мотиватор. Его работа полностью устраивает. Сергей Николаевич сам в клубе находит себя. Сейчас он в „Химках“ всерьез и надолго».

Микроклимат в коллективе был благоприятен как никогда. Новый чемпионат начали ударно, отобрав очки у «Зенита». Затем уверенно разобрали «Пари НН», сопротивлялись «Ростову» (0:1) и на классе вынесли «Торпедо».

В такой ситуации едва ли можно говорить о предпосылках к увольнению. Однако Терюшков 9 августа заявил, что Юран – больше не главный тренер «Химок». Что интересно, он противоречил своим же словам, сказанным в мае:

«Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии. Сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться».

Конкретная причина так и не стала известна – говорилось о попытке сыграть договорняк с «Ростовом», о конфликте с владельцем клуба из-за отказа выпускать его сына на поле.

Новым главным тренером 10 августа был назначен Николай Писарев.

Писарев в «Химках» — это 4 поражения и критика от Терюшкова

Когда в клубе есть отлаженный механизм, безосновательная смена одной из важных деталей может нанести сильный удар. С приходом Писарева так и произошло.

Поражения от «Сочи» и «Краснодара» еще можно объяснить – соперники выше классом, с более качественным подбором игроков. Но с «Локомотивом», который к моменту встречи был в разобранном состоянии, и «Ахматом» можно было как минимум бороться за очки.

Вместе с этим давление на тренера оказывал все тот же Терюшков. Член наблюдательного совета возложил ответственность за результаты на Николая – при том, что сама смена наставника была необязательной.

Это его комментарий после первого же поражения подмосковного коллектива при Писареве:

«Что сегодня не получилось у Писарева и команды? Все не получилось, у меня такое ощущение. Главное, чтобы Николай Николаевич отдавал себе отчет в том, что у нас есть важные задачи, которые он обязан выполнять. Сегодня, честно, коллектива на игре я не увидел».

А вот цитата функционера после матча с «Локомотивом»:

«Почему „Химки“ проиграли? Надо спросить это у главного тренера. Игры у команды нет. Мы все это видим. Еще посмотрим за 1-2 играми. Я тоже долго терпеть не намерен это».

Поворотным стал последний вечер лета. «Химки» играли с «Краснодаром» в первом матче группового этапа Кубка России и уступили. В результате Роман Терюшков подтвердил, что «Химки» снова меняют тренера – на следующий матч команда выйдет под руководством Спартака Гогниева.

Задуматься стоит скорее об эффективности руководства

Нет гарантий, что в случае сохранения Юрана «Химки» бы продолжили давать такой же результат. Но свои задачи тренер выполнял и на сохранение поста наставника точно наработал. Главная ошибка – в смене тренера. Это решение принимал явно не Писарев, поэтому и за резкое падение в чемпионате спрос должен быть прежде всего с инициаторов отставки предыдущего главного тренера.

По последним данным, в подмосковном клубе назревает уход сразу двух человек на руководящих должностях – генерального директора Дмитрия Ульянова и главы селекционного отдела Сергея Литвинова. Претендентами на место Ульянова являются Владимир Габулов и Александр Зайцев.

С чехардой в системе клуба «Химки» рискуют потерять всякую стабильность. Гогниев выжал максимум из «Алании» — команда играла в атакующий футбол даже с соперниками из Российской Премьер-лиги (в Кубке России) и благодаря верности своим принципам оказалась в четвертьфинале национального Кубка. Чуть-чуть не хватило до выхода в РПЛ – в Первой лиге финишировали на 6 месте, недобрали пять очков до зоны стыков.