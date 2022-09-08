«Динамо» подписало Муми Нгамалё

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вчера, 19:58

«Динамо» объявило о подписании камерунского вингера «Янг Бойз» .

Контракт подписан на два года – до конца сезона-2023/24 – с опцией продления ещё на год.

В сборной Камеруна игрок провёл 40 матчей и забил 4 гола.