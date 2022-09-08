«Динамо» подписало Муми Нгамалё

«Динамо» объявило о подписании камерунского вингера «Янг Бойз» Муми Нгамалё.
Контракт подписан на два года – до конца сезона-2023/24 – с опцией продления ещё на год.
В сборной Камеруна игрок провёл 40 матчей и забил 4 гола.
«Динамо» объявило о подписании камерунского вингера «Янг Бойз» Муми Нгамалё.
Контракт подписан на два года – до конца сезона-2023/24 – с опцией продления ещё на год.
В сборной Камеруна игрок провёл 40 матчей и забил 4 гола.
А так, наверно, мы набрали максимально возможное количество очков с теми проблемами и потерями. Пришло время начинать игру с позиции силы. уДачи нам!
А так, наверно, мы набрали максимально возможное количество очков с теми проблемами и потерями. Пришло время начинать игру с позиции силы. уДачи нам!