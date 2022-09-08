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«Динамо» подписало Муми Нгамалё

вчера, 19:58

«Динамо» объявило о подписании камерунского вингера «Янг Бойз» Муми Нгамалё.

Контракт подписан на два года – до конца сезона-2023/24 – с опцией продления ещё на год.

В сборной Камеруна игрок провёл 40 матчей и забил 4 гола.

«Динамо» подписало Муми Нгамалё

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 00:24
Ну кстати неплохой игрок, в Янг Бойзе в основе играл
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:21, ред.
динамо не отстаёт от спартака в лучших трансферах этого окна
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 23:59
Зимой еще защитника хорошего и можно отпускать Заху и играть 343.
Путин007
Путин007
вчера в 22:56
точно не людоед?
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 21:57, ред.
Что значит с позиции силы? Вы разве не понимаете, что команда не строится за месяц? Ну, взяли игроков, и что- вперед с шашками наголо? Вы только такой расклад понимаете? Этим людям надо сыграться, почувствовать атмосферу игрового взаимопонимания. И вообще, существует много вариантов развития игры, много игровых моментов. В конце-кoнцов, каждый тренер исходит из того, насколько готова играть его команда, а главное в какой футбол она готова играть. Со Спартаком, невозможно было играть с позиции силы- это самоубиство. ДИНАМО еще не Зенит, чтобы диктовать свои условия на поле. Имейте терпение. Посмотрим, как тренер видит командный рисунок, в каких сочетаниях будет наигрывать связки и тд. Йоканович- непростой тренер, это не шварц, который видел только прессинг и ничего больше. Хотя и прессингом, он пользоваться не умел. Довёл пацанов до изнеможения и смылся.....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:22
Под самый конец трасферного окна усилились.
makkie
makkie
вчера в 21:13
Ну вот, за неделю восполнили недобор по легионерам.
Взяли 4 иностранцев, усилив каждую линию кроме вратарской.
Интересно будет посмотреть на обновлённое Динамо. Желательно без автобусов )))
cxfkebqru7ct
cxfkebqru7ct
вчера в 21:02
Да ладно.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:57
По фото думал вождь какого-то африканского племени.
Dinamo
Dinamo
вчера в 20:44
Ну, что ж, в Динамо собралась очень хорошая банда! Стуча по дереву, не забегая вперёд, стоит отметить лишь то, что этот состав способен на многое. Дело за малым :))

А так, наверно, мы набрали максимально возможное количество очков с теми проблемами и потерями. Пришло время начинать игру с позиции силы. уДачи нам!
mike60
mike60
вчера в 20:35
Бувач засуетился под конец трансферного окна и смог выполнить колоссальную работу.Он смог покрыть те колоссальные потери,которые ощутило Динамо.Теперь мы начинаем видеть новую команду.
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:31
Сокращённо Мумиё)...
Capral
Capral
вчера в 20:29, ред.
Йокановичу сейчас очень важно продержаться до зимы. Сейчас очень важный период для ГТ и ДИНАМО. Создается новая команда, с новым менталитетом, с новой стратегией!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:23
Динамо за несколько дней подписали игроков сборной Израиля, сборной Камеруна и бывшего игрока сборной Норвегии
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:21
Динами подписало мумию)) А без шуток то в принципе должен принести пользу !Быстрый и напористый!
pomor45
pomor45
вчера в 20:18
Муму или Мумия?
Capral
Capral
вчера в 20:14
Ну это всё хорошо, а нападающие где?
протон
протон
вчера в 20:12
РПЛ топ! Столько интересных легионеров перешло в последние дни.
В Динамо собирается неплохая команда, как бы не получилось, что у Зенита появится соперник, кроме самого Зенита.
Классно прессингующий вингер, поздно в нормальный клуб попал, был бы не хуже Мусса Марега условного
Довольно интересные трансферы провернуло Динамо. Думаю, это позволит им не замечать теперь всех своих предыдущих потерь.
Динамо имея Захаряна, Тюкавина и других приличных ребят в атакующий группе продолжает усиление
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