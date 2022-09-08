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«Урал» усилился бывшим игроком «Спартака»

вчера, 14:59

Защитник Егор Филипенко пополнил состав «Урала». Пресс-служба дала комментарий по этому поводу:

Новичок уже присоединился к команде Виктора Ганчаренко и провёл первую тренировку. Желаем Егору удачных матчей в РПЛ!

Ранее уральцы усилились экс-игроком «Фулхэма».

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Все комментарии
sten312
sten312
вчера в 18:55
Раньше играл у Ганчаренко,на подходе витины любимцы-Васин и Стоцкий.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 18:37
Возраст у него уже не мальчика
sv_1969
sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:25
    drug01
    drug01
    вчера в 16:28
    Это будет ему проверка
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 16:18
    От бывших игроков спартака усилиться невозможно, полный бред.
    Иван Стаканов
    Иван Стаканов
    вчера в 16:07
    Рослый центральный защитник. Судя по возрасту, опытный.
    + взяли оборонительного плана гвинейца..

    Но а забивать кто будет. Каштанов?
    Ветеран Бикфалви?
    Ждем в последний момент напа.
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 15:02, ред.
    Может в Урале и заиграет
    Гость
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