«Урал» усилился бывшим игроком «Спартака»

Защитник Егор Филипенко пополнил состав «Урала». Пресс-служба дала комментарий по этому поводу:
Новичок уже присоединился к команде Виктора Ганчаренко и провёл первую тренировку. Желаем Егору удачных матчей в РПЛ!
Ранее уральцы усилились экс-игроком «Фулхэма».
+ взяли оборонительного плана гвинейца..
Но а забивать кто будет. Каштанов?
Ветеран Бикфалви?
Ждем в последний момент напа.
+ взяли оборонительного плана гвинейца..
Но а забивать кто будет. Каштанов?
Ветеран Бикфалви?
Ждем в последний момент напа.