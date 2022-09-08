«Спартак» подписал Мевлю

«Спартак» объявил о переходе защитника «Аланьяспора» Михи Мевли. 32-летний словенец подписал контракт с московским клубом до конца сезона с возможностью продления еще на один год.
Мевля ранее играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит» и «Сочи».
«Спартак» объявил о переходе защитника «Аланьяспора» Михи Мевли. 32-летний словенец подписал контракт с московским клубом до конца сезона с возможностью продления еще на один год.
Мевля ранее играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит» и «Сочи».
Но вот является ли Мевля усилением? Большой вопрос. Плюс ко всему возрастной игрок и в Турции сыграл 14 матчей за целый год.
Но грязью поливать рано, добро пожаловать в Спартак!
А как будет играть - покажет время. Пока скепсиса хватает.
Но вот является ли Мевля усилением? Большой вопрос. Плюс ко всему возрастной игрок и в Турции сыграл 14 матчей за целый год.
Но грязью поливать рано, добро пожаловать в Спартак!
А как будет играть - покажет время. Пока скепсиса хватает.