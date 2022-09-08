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«Спартак» подписал Мевлю

вчера, 18:13

«Спартак» объявил о переходе защитника «Аланьяспора» Михи Мевли. 32-летний словенец подписал контракт с московским клубом до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

Мевля ранее играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

«Спартак» подписал Мевлю

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
вчера в 22:58
Собираем то,что уже никому не нужно.Поставили галочку в списке Абаскаля-купили центрального защитника.Это не усиление .
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:55
Ну да, это конечно топ-трансфер)) по мощи уступает только трансферу заболотного в цска.
Но тут как бы ничего не поделаешь, такое уж время, приходится московским клубам подбирать сбитых лётчиков у Зенита.
Vave666
Vave666 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:50
Этот рыжий тип при любой власти жопку в тепле держит...
Vave666
Vave666 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:48
Хуже Кофрие точно не будет... брали с аутсайдера в Бельгии, неясно на что рассчитывали... Миха хоть проверенный средний боец...
makkie
makkie
вчера в 21:16
Логику этого трансфера понимаю - восполнение позиции ЦЗ в связи с уходом Кофрие. Да и Литвинова, судя по всему, теперь рассматривают в центре поля, а не в защите.
Но вот является ли Мевля усилением? Большой вопрос. Плюс ко всему возрастной игрок и в Турции сыграл 14 матчей за целый год.

Но грязью поливать рано, добро пожаловать в Спартак!
А как будет играть - покажет время. Пока скепсиса хватает.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:14
Вот это усиление. Теперь Зениту точно стоит беспокоится
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:03
Каждый новый клуб Мевли всё ниже и ниже классом...Спартак явно провалил трансферную кампанию.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:42
Неожиданный и очень странный выбор игрока, уровень которого на данный момент ниже среднего.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:39
Социальное происхождение всего нашего бизнеса - это 90-е года, а прародитель Чубайс. А в бизнесе не может быть постоянных друзей и врагов, там есть только постоянные интересы. Которые далеко, а практически никогда не совпадают.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 20:37
Ну что ж, добро пожаловать в лучший клуб страны!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:31
Вчерашний, медлительный день...
протон
протон
вчера в 20:14
Много следил за Михой, ходил на все матчи ФК Сочи, когда он там играл. Скажу так: приобретение весьма неоднозначное: медлительный, не очень выносливый. Если он в своё время не пригодился в Сочи, то зачем он нам нужен? По мне, пусть лучше в паре с Джикией играют русские ребята, чемпионами мы всё равно не станем, а 2-3-е место можно занимать и без Мевли. Он пригодится если играть в 3 ЦЗ.
Лучше бы опорника нашли. Норманна прозевали, мы же его хотели купить в своё время, вот это было бы усиление.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:05
Ну а что все недовольны то? То что его на подхват берут и временно до конца года это понятно. До зимы сойдет а там и Литвинов и мартинс с Мозесом вернутся. А усиление надо требовать с Лукойла зимой-времени в паузе будет овердохуа и время не спеша кого то стоящего подписать будет. А кого ждали то? Бонуччи с ВанДейком?. Литвинова заменить сможет с таким то ростом-а подписывать на следующий сезон-у Михи будет очень мощная мотивация старатся чтоб контрактик приличный еще года на два выбить. Так что будем посмотреть..
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:54
В далеко не идеальную оборону Спартака включить неповоротливого, возрастного Миху это какой то абсурд! Непонятное приобретение! Хорошо если ошибаюсь, но вряд ли!
Бoрат
Бoрат ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 19:51, ред.
Причём этот дед - жёсткий резервист, с февраля ( т.е. за семь месяцев) он провел всего два матча в турецкой Суперлиге.
Чё то со спартаком странное творится. Сначала подписывают футболиста из команды , которая с одним очком занимает последнее место в РПЛ, теперь деда, который более полугода абсолютно без игровой практики в турецком середняка
Какие у Спартака вообще цели на сезон? Снова борьба за выживание, как в прошлом?
YVG
YVG
вчера в 19:46
Очевидно, спартак устраивает его десятое место.
Алекс37153715
Алекс37153715 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:42
А таких, как Жиго, больше не будет… привыкайте… будут только условные черновы и мевли…
Алекс37153715
Алекс37153715 ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 19:41
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 19:40
    Нормальных игроков похоже просто нет.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:23
    В Зените его запомнил по обилию косяков. Интересно будет посмотреть на его в Спартаке.
    STVA 1
    STVA 1 ответ hjlzuf (раскрыть)
    вчера в 19:21
    Если это можно назвать усилением!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 19:21
    Трансфер из серии заткнуть рот болелам?
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 19:18
    Даже незнаю как на такое реагировать. Удачи.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:13
    Это "внутриклеточное деление",не влияющее "на социальное происхождение".
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 19:12
    Его жест означает :

    Раньше мог на этот ромбик
    наплевать и растереть,
    а теперь я их сторонник-
    готов за ромбик умереть.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 19:12, ред.
    Комплекс то может и один, только единства внутри нет. Например Новатэк (монополсист в области СПГ) непримиримый конкурент Газпрома, хотя продукция у них одна - газ. Так же как и Луккойл и Роснефть - ярые антогонисты. Так что не все так просто в отношениях Лукойла и Газпрома, тем более, что у них разные формы собственности.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    вчера в 19:09
    ...а зенитосы,что Миха-порядочная свинья? ПРичём,какой смысл в это вложен,только гадать можно.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 19:07
    Я же всегда говорил,что нефтегазовый комплекс страны един,поэтому все разговоры о яростном противостоянии двух клубов-представителей его ничто иное,как "туман в*йны".Проходит представитель одного клуба "очищением" через нейтрала-и вуаля...Поздравляю.
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 18:48
    Спартак решил усилиться дедами?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:39
    Я против, зачем нам невский сбитый лётчик, привоз ещё тот. Не могу в это поверить, это не Жиго, нет
    Гость
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