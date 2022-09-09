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УЕФА одобрил матч России с Боснией и Герцеговиной

вчера, 20:22

Россия и Босния и Герцеговина проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге в ноябре. УЕФА не стал возражать против игры.

«УЕФА не возражает проведению матча на территории России. Игра не противоречит решению УЕФА об отстранении России. Призываем убедиться, что охрана футболистов до и во время матча будет должным образом обеспечена», – сообщил УЕФА.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 23:08
вот и славно, трам-пам-пам !
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:08
Это просто ещё от титульного спонсора из Питера транш не получили.Всё остальное будет потом.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:07
А как же протестуты и протестутки???
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:49
Ну хоть шерсти клок с паршивой овцы. Вот только пока полной уверенности нет в том , что матч состоится. Все еще может поменяться.
протон
протон
вчера в 22:08
Вырулить ситуацию сможет только сильный холод зимой в европейской части.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:04
Да так оно и есть !
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:26
Скоро будут платить нашей сборной за возможность сыграть
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:21
Редкая удача для сб. России.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:21
Зимой каждая сборная будет сама молить чтоб сыграть с Россией,а оплату будут брать газом)
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:06
А где сейчас без политики? Нигде. Даже в развлекательно-познавательных программах без политики не обходится.
протон
протон
вчера в 20:51
поразительно с каким пафосом и фанфарами подается новость о том что с нами согласилась сыграть товарищеский матч аж целая Босния!!
Мда как всего за полгода обмельчали наши победы. Уже и такому радуемся
УЕФА - не самостоятельная организация, она ничего не может решить или пересмотреть. Как только им дадут указание политики из ЕС и США, то они снимут все ограничения для российских команд. Не раньше и не позже.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:39
Ну прямо как с барского плеча , одобрение !)
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 20:35
Ну процентик-то какой-то должен в УЕФАшный карман капнуть, верно? :)
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:31
Очень хорошо
Гость
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