УЕФА одобрил матч России с Боснией и Герцеговиной

Россия и Босния и Герцеговина проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге в ноябре. УЕФА не стал возражать против игры.
«УЕФА не возражает проведению матча на территории России. Игра не противоречит решению УЕФА об отстранении России. Призываем убедиться, что охрана футболистов до и во время матча будет должным образом обеспечена», – сообщил УЕФА.
Мда как всего за полгода обмельчали наши победы. Уже и такому радуемся
УЕФА - не самостоятельная организация, она ничего не может решить или пересмотреть. Как только им дадут указание политики из ЕС и США, то они снимут все ограничения для российских команд. Не раньше и не позже.
Мда как всего за полгода обмельчали наши победы. Уже и такому радуемся
УЕФА - не самостоятельная организация, она ничего не может решить или пересмотреть. Как только им дадут указание политики из ЕС и США, то они снимут все ограничения для российских команд. Не раньше и не позже.