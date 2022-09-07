Сборная России проведёт товарищеские матчи с Киргизией и Ираном

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вчера, 11:16

Сборная России осенью проведет контрольные матчи с командами Киргизии и Ирана.

С Киргизией встреча состоится 24 сентября в Бишкеке, игра пройдет на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова. Данная игра станет первой очной встречей этих команд в истории. Сборная Киргизии занимает 95-е место в рейтинге ФИФА , команда примет участие в финальной стадии Кубка Азии 2023 года.

В ноябре состоится гостевая игра России против команды Ирана. Планируется встреча с еще одним соперником, об этом будет сообщено позднее.