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Сборная России проведёт товарищеские матчи с Киргизией и Ираном

вчера, 11:16

Сборная России осенью проведет контрольные матчи с командами Киргизии и Ирана.

С Киргизией встреча состоится 24 сентября в Бишкеке, игра пройдет на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова. Данная игра станет первой очной встречей этих команд в истории. Сборная Киргизии занимает 95-е место в рейтинге ФИФА, команда примет участие в финальной стадии Кубка Азии 2023 года.

В ноябре состоится гостевая игра России против команды Ирана. Планируется встреча с еще одним соперником, об этом будет сообщено позднее.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:52, ред.
Сборная Ирана, в Азии одна из самых сильных, ты уверен, что сборная России сможет её легко обыграть?
Ravshan878
Ravshan878 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:34
Салам Алайкум дружище.После половина дня Ташкенте очень жарко.+38.°
Вечером +19.°
протон
протон ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 20:22
Салам всему Ташкенту солнечному!
dok66
dok66
вчера в 16:15
Играть все равно надо . Хоть с кем .
морозз
морозз
вчера в 16:12
Ещё надо с Гондурасом…вот где мощь и сила!
Томас Сойер
Томас Сойер
вчера в 16:03, ред.
Сборная Кыргызстана выиграет сборную РФ, вы думаете у вас игроки хорошо играют?!😂 Все время всем проигрываете, вот и решили со своим уровнем поиграть.😂
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:41
Карпину можно только позавидовать белой завистью. он получает сейчас зарплату в сборной просто так, это не Валера виноват, что России играть сейчас просто не с кем, а оповещение с зарплатой от рфс приходит ежемесячно😚 даже Саньку Кокорина заставляли приезжать на тренеровки фиорентины😂 Карпину и его тренерскому штабу вообще практически делать не нужно. Писарев вон успел в химках сколымить и снова готов помогать Валере в игре с Киргизией😂
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 15:32
с Киргизией играем БУ-ГА-ГА 🤣🤣🤣 а зачем лететь куда-то? их сборную можно собрать в Москве за 10 минут с любых строительных лесов😂
Наталья Петровна
Наталья Петровна
вчера в 15:21
Наши новые друзья на ближайшие лет 5
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:17
На такие матчи надо выставлять сборную из игроков ФНЛ. Вот они будут "рвать когти", чтобы кому - то что - то доказать. В том числе и себе.
d1metras
d1metras
вчера в 12:47
раньше играли с Францией и Аргентиной - теперь с киргизами и иранцами))) в правильном направлении движемся)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:38, ред.
Почти 4 месяца зимний перерыв...
Можно и отпуск отгулять и игр 8-10 в сборной сыграть....
Осталось глобус внимательно рассмотреть...найти товарищей для товарищеских баттлов...
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 12:29
Эх ушатают киргизы сборную Карпина....
Ravshan878
Ravshan878 ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:25
Физкультпривет уважаемый.
Уже уволили.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 11:53
Это очень сильно будет
Futurista
Futurista
вчера в 11:51
протон
протон ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 11:48
Кстати предполагал что уволят.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 11:47
Главный тренер РБ Лейпциг Доминико Тедеско уволен.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:45
Поиграем мы в Бишкеке,а потом с Ираном,
может шерсти станет больше у нашего барана.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:44
Это плюс разве что для никаких сборных Киргизии и Ирана.)

Зачем нам это, я уже говорил, можно сыграть товарку с легионерами, и мы им проиграем, скорее всего, и это хотя бы было полезно для сборной, хотя и бессмысленно.

А вот зачем играть с Киргизией, один Дюков знает.

Ну ещё Карпин, может, скажет "Три очка не пахнут", раз он специалистом по запаху очков заделался))
galem72
galem72
вчера в 11:43
"...игра пройдет на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова..."

Что за мелкий масштаб? Нужно сразу в кремле провести под аккомпанемент газманова и вопли баскова. ))
LOpp
LOpp
вчера в 11:41
кстати, у Ирана очень приличная сборная. Не плохой спарринг
протон
протон
вчера в 11:25
Спасибо, что напомнили о существовании сборной России Подзабылось даже, что Валера по-прежнему главный тренер
Один вопрос: зачем? Товарищеские матчи нужны для подготовки к какому то конкретному турниру. Чемпионат Европы, Конфедерации, Мундиаль, Лига Нации, Отборочные матчи, Олимпийский турнир на худой конец. В ближайшие годы ничего этого не будет.
112910415
112910415
вчера в 11:24
гранды согласились ... повезло !
5ek8yxxpxz3n
5ek8yxxpxz3n
вчера в 11:18
скорее жив, чем мертв, это о сборной...
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:18
Ну и хорошо
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