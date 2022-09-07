Сборная России проведёт товарищеские матчи с Киргизией и Ираном

Сборная России осенью проведет контрольные матчи с командами Киргизии и Ирана.
С Киргизией встреча состоится 24 сентября в Бишкеке, игра пройдет на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова. Данная игра станет первой очной встречей этих команд в истории. Сборная Киргизии занимает 95-е место в рейтинге ФИФА, команда примет участие в финальной стадии Кубка Азии 2023 года.
В ноябре состоится гостевая игра России против команды Ирана. Планируется встреча с еще одним соперником, об этом будет сообщено позднее.
Зачем нам это, я уже говорил, можно сыграть товарку с легионерами, и мы им проиграем, скорее всего, и это хотя бы было полезно для сборной, хотя и бессмысленно.
А вот зачем играть с Киргизией, один Дюков знает.
Ну ещё Карпин, может, скажет "Три очка не пахнут", раз он специалистом по запаху очков заделался))
Зачем нам это, я уже говорил, можно сыграть товарку с легионерами, и мы им проиграем, скорее всего, и это хотя бы было полезно для сборной, хотя и бессмысленно.
А вот зачем играть с Киргизией, один Дюков знает.
Ну ещё Карпин, может, скажет "Три очка не пахнут", раз он специалистом по запаху очков заделался))