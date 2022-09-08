АПЛ может перенести ближайшие матчи из-за смерти Елизаветы II

8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II. В связи с ее смертью ближайшие игры английской Премьер-лиги могут перенести на другие даты.
Старт седьмого тура АПЛ был запланирован на субботу, но в Великобритании объявлен траур на 12 дней. Траурная процедура касается в том числе спортивных мероприятий.
Кроме того, привлекать внимание общественности к мировым проблемам голода, безработицы и т.д. чем Елизавета занималась, не то же самое, что бороться с ними. Разница существенная.
Как говорят атеисты: "Земля ей пухом", а верующие - "Царство небесное".
Кроме того, привлекать внимание общественности к мировым проблемам голода, безработицы и т.д. чем Елизавета занималась, не то же самое, что бороться с ними. Разница существенная.
Как говорят атеисты: "Земля ей пухом", а верующие - "Царство небесное".
Конечно понимаю! Диз в мой адрес, в отличии от вашего личного мнения - более весомый аргумент.
Конечно понимаю! Диз в мой адрес, в отличии от вашего личного мнения - более весомый аргумент.
Несмотря на 96 лет,как-то неожиданно она умерла.Всегда бодрая ходила.Казалось что она вечная
Несмотря на 96 лет,как-то неожиданно она умерла.Всегда бодрая ходила.Казалось что она вечная