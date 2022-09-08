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АПЛ может перенести ближайшие матчи из-за смерти Елизаветы II

вчера, 22:07

8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II. В связи с ее смертью ближайшие игры английской Премьер-лиги могут перенести на другие даты.

Старт седьмого тура АПЛ был запланирован на субботу, но в Великобритании объявлен траур на 12 дней. Траурная процедура касается в том числе спортивных мероприятий.

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Перевод с dailystar.co.uk
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:09, ред.
Ну дураку понятно, что уровень мышления и воспитания у неё был не как у Ксюши Собчак. Призёмлённым новорусским мещанством, тупостью и жадностью королева явно не страдала. Однако творить доброе из волшебного кошелька, колоссальные размеры которого мы даже не представляем, титанических усилий для неё явно не составляло. Поэтому не факт, что другой монарх на её месте не имел бы также более 500 организаций под патронажем британской короны.
Кроме того, привлекать внимание общественности к мировым проблемам голода, безработицы и т.д. чем Елизавета занималась, не то же самое, что бороться с ними. Разница существенная.

Как говорят атеисты: "Земля ей пухом", а верующие - "Царство небесное".
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:42
Ну так!
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 23:57
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:51
Вы про Аршавина?)
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:50
вспомнились слова известного персонажа: это её проблемы))
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:50
Королева являлась главой более 500 организацией, работающих на благо британцев и жителей других стран. Каждый член королевской семьи также осуществляет патронаж благотворительных организаций, регулярно привлекая внимание общественности к таким проблемам, как тяжелые болезни, безработица, голод, и др. Каждый, кто думает, что они [встречи] — простая формальность или социальная условность, глубоко ошибается.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:34, ред.
Тонкий намёк? От меня ?! Кому-нибудь расскажу - не поверят!
ХУБУЛ
ХУБУЛ
вчера в 23:27
Хорошо бабуля пожила, своё она от жизни взяла.
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 23:14
Соболезнования английскому народу. Она была очень любима своими подданными. Для нации это настоящая трагедия.
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:10, ред.
Ну, тонкий намек в ваших посылах был). Я отлично прочитал вашу позицию. Если Вы прочитаете историю её жизни с чего все начиналось то забот и хлопот у королевы хватало до вступления на трон в 25 лет и после.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:04
Где в комменте порицания ? Речь шла о её возрасте и причинах долголетия.
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:03
Человека уже нет. Что её порицать? Каждому Бог судья.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:54, ред.
"Тут, понимаете..."

Конечно понимаю! Диз в мой адрес, в отличии от вашего личного мнения - более весомый аргумент.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:39
Умерла самая странная статья расходов в бюджете Великобритании, самый дорогой, и единственный в мире аниматор на государственном уровне. И все почести "королеве", которая решала в стране чуть меньше, чем ничего.
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:36
Тут, понимаете, зависит от многих причин. от ген, от медиков, которые рядом и контролируют состояние. Тут естественно социальный уровень жизни. С другой стороны королевская семья, у которых много генетических болезней, онкологии и прочее. и чаще болеют дети в таких семьях. на улицах попрошайки сидят на льду и часами. и ничего к врачам от роду не ходили). Ее долголетие - это правильное питание плюс здоровый образ жизни и лучшие медики. Это мое личное мнение.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:29, ред.
А чё им не жить столько ? Вся жизнь в Элизиуме прошла, голова никакими мирскими проблемами отродясь не забивалась: ни забот, ни хлопот.
Elliada
Elliada
вчера в 22:29
И так играют каждые 3 дня. Куда перенести?
протон
протон
вчера в 22:26
Знаю что Елизавета была любителем футбольного клуба Арсенал.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:21
Отошла,сколько,она и ее семейство гадючье,России гадостей наделали,и еще делают,и будут делать!!!
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:17
Вы правы. Ни что не вечно под луной. Все мы будем в земле, не зависимо от твоего расположения на свете.
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:15
Вечного ничего нет...там и королю уже 72...
протон
протон
вчера в 22:09
Дай Бог каждому так прожить 96 лет
Несмотря на 96 лет,как-то неожиданно она умерла.Всегда бодрая ходила.Казалось что она вечная
Гость
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