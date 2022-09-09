Россия сыграет товарищеский матч против Боснии и Герцеговины

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вчера, 17:19

Футбольный союз Боснии и Герцеговины подтвердил договоренность о проведении товарищеского матча со сборной России.

Игра состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.

24 сентября сборная России сыграет с Киргизией. Также в ноябре планируется матч против Ирана.