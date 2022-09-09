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Россия сыграет товарищеский матч против Боснии и Герцеговины

вчера, 17:19

Футбольный союз Боснии и Герцеговины подтвердил договоренность о проведении товарищеского матча со сборной России.

Игра состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.

24 сентября сборная России сыграет с Киргизией. Также в ноябре планируется матч против Ирана.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:02
Перед самым матчем откажутся .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:10
Я нисколько не удивлюсь, если РФС или какой-нибудь меценат заплатят боснийцам за этот матч, как заплатили по-моему 300 тыс. долларов сб. Испании, чтобы она соизволила приехать к нам на товарищеский матч перед ЧМ-18.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:50
Этот матч забудут не через день, а со свистком арбитра об окончании оного.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 20:34
Какого игрового тонуса ? Он уже давно канул в Лету, этот тонус. Уже полгода РФС мучается в поисках соперника. Хорошо, нашли, а дальше что ? Поставьте себя на место футболистов сборной и тогда поймёте, что в таких матчах им не надо никому ничего доказывать: ни тренерам, ни болельщикам, ни самому себе. Выиграешь ты или проиграешь. Тем более что ты знаешь, что сборная в ближайшие годы, а может быть десятилетия будет отлучена от большого футбола.
Разумеется, и РФС, и тренеры сборной, и её футболисты будут бить себя кулаками в грудь, доказывая с пеной у рта, что сборная необходима, но на истинное положение вещей надо смотреть трезвым взглядом, сняв и упрятав подальше в чулан розовые очки. А не убаюкивать себя несбыточными надеждами.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:11
Вот всё и встало на свои места - матч товарищеский, а не контрольный. Наконец - то посмотрели правде в глаза.
Интересно, будет его смотреть кто - нибудь, кроме главного тренера и двух его помощников ?
ABir
ABir
вчера в 19:40
Во время Великой Отечественной в*йны сборные тоже не играли. Надо это пережить
Karkaz
Karkaz ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:39
Откуда можно знать что там профессиональные футболисты думают? Не уж то Анатолий со многими знаменитостями чаи гонял на кухне?)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:35, ред.
    ABir
    ABir
    вчера в 19:34
    Надо использовать свои шансы и грать с теми, кто соглашается. Они тоже рискуют, играя с нами. Скоро и хоккейная сборная с этими сборными товарищеские матчи будет играть. А что делать?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 19:29
    Кроме Бати гола в мире еще почти миллион профессиональных футболистов. И этот пример не показателен. К тому же они часто любят говорить не то, что думают, а чтобы отличаться от других и производить впечатление.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 19:26
    А посмотри ка внимательно какие комментарии еще вошли в число лучших. И если ты их считаешь "неоспоримыми", в всего 4 так считают, то это не значит, что они верные. Аргументов нет никаких. А настоящие профи любят футбол и играют в него постоянно. И не выдерживаю длительного перерыва. Так всегда бывает у тех, кто занимается любимым делом. Матчи ветеранов тому доказательство.
    Karkaz
    Karkaz ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:24
    Нападающий итальянской "Ромы" Габриэль Батистута признался, что не является большим поклонником футбола. Для него это не более чем профессия. "У меня есть рабочий день, когда он заканчивается, футбол перестает существовать, - заявил он в интервью испанской Marca. Не могу причислить себя к одержимым болельщикам. Серия А - это работа, которую мне приходится выполнять.
    112910415
    112910415
    вчера в 19:10
    что ж, жить как-то надо
    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:01
    До чего же любим мы пустопорожнюю болтовню.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 18:57, ред.
    Эти "голословные" доводы аргументированы и убедительны, потому что во первых: они неоспоримы, а во-вторых, они нашли соответствующую поддержку как у присутствующих юзеров (в количестве 4-х человек), так и администрации Соккера, справедливо включившие комменты Эллиады в разряд лучших на ветке.

    А все ваши сноски на Кокорина и Мамаева лишь попытка отвести разговор от главной темы - бессмысленности и расточительства планируемых РФС мероприятий, направленных не на развитие футбола, а на дешёвый эпатаж футбольного чиновничества, не имеющего ничего общества с популяризацией спорта № 1.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 18:55
    Нормальная сборная с Европы. Первая ласточка так сказать. Надеюсь не сорока). Не стоит ругаться.
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 18:52
    Для поддержания игрового тонуса такие матчи нужны.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 18:42
    Голословные доводы в принципе не могут быть убедительными. Человек, который не любит футбол, не будет никогда классным футболистом. А если они за это деньги прлучает, то это нормально. И врачи и токари за свою работу деньги получают. Из них не все любят свою работу. так же как и многие футболисты. А для кого деньги главное, заканчивают как Саша Кокорин, как Паша Мамаев и еще десятки других "липовых" профи.
    протон
    протон
    вчера в 18:41
    Ко всему происходящему можно относиться по-разному. Но ситуация на 100 процентов показала дичайшее лицемерие определенной, очень большой группы людей. Потихоньку все вернется обратно. Первые ласточки уже есть. Спортсмены ни в чем не виноваты. До людей это начинает наконец-то доходить. Железный занавес никогда не был выходом.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 18:29
    Все твои доводы ни о чем. Матч не имеет смысла. Какие наработки на будущее? Будет 1 матч и всё. Когда следующий? Через год? За это время много поменяется. Потом, еще никого не вызывали. Поэтому пока никто не согласился и не отказался.
    Естественно, большинство рады. Лишний повод нажраться. Но я футбол смотрю не ради того, чтобы накачаться алкоголем или затеять драку.

    Кстати, игра 19 ноября. 20 ноября начинается ЧМ. Этот матч через день забудут. Как в России, так и в мире.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 18:23
    Чувак. Чем более убедительны будут твои доводы, тем больше дизов тебе ВИПовцы накидают. Вон Талян уж размялся!))
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:20
    Та пущай играют,абы смотреть было что! А если пёхом,то пусть лесом...А ВАлеру-на историческую Родину ,за неисполнение контрактных обязательств.И это не Ростов-папа...
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 18:17, ред.
    Ну эта сборная конечно не топ, но и слабой назвать нельзя.
    А собственно, а что мы в данной игре должны доказывать? Это товарищеский матч и в первую очередь он проводиться для того, что бы провести сборы и наиграть возможные связки на будущее.
    И вы думаете у игроков не будет мотивации?
    Вот тут вы вообще круто ошибаетесь. Сам вызов в сборную говорит о многом, некоторые всю жизнь об этом мечтают. Поэтому будут стараться.
    А если им это не надо, то почему они не отказываются? Противоречие какое то получается.
    А вот как сложится игра, будут они просто катать мяч и случится настоящая заруба со множеством голов, это надо дождаться матча и посмотреть.
    Ну, а самое главное вы тоже будите смотреть эту игру и надеюсь будете переживать за наших и может быть даже радоваться, если будут забивать.

    Ну, а если вам не нравятся, что наша сборная будет играть, то это ваше мнение и я не запрещаю вам его иметь, так, что не подумайте плохого.
    Вот только хорошо, что у нас есть люди, которые рассуждают по другому и организуют эти матчи, а самое главное в них участвуют.
    Кстати Карпин и все вызванные игроки на такие заявления смотрят с большим недопониманием.

    Так, что или поддерживать или лучше уж промолчать, но это уже моё сугубо личное мнение.
    Elliada
    Elliada ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 18:17
    Почти все футболисты наемники. Их больше деньги волнуют. Ради простой игры никто не станет жилы рвать. Придут, мяч покатают, всё. К тому же, они не сидят без дела, есть чемпионат и кубок.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 18:16
    Сейчас любому сопернику надо радоваться, и как говорится не место красит команду,а команда место! 🤣😜
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 18:13
    А мы и во дворе играли ради игры в футбол. Так и сборные. Ситуация беспросветная , хоть какая то отдушина в этих играх будет. Надо искать соперников и играть!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 18:12
    А у нас нет другого выхода. А рейтинг составляется п результатам игр за последние 5 лет. Напомнить сколько игр мы выиграли за это время , у кого, и сколько проиграли и кому? Так что наше место в конце 4-го десятка вполне законно и заслуженно, А Иран легко вышел наЧИ-22. в отличие от наса.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:10
    Очень даже хорошо.
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 18:09
    Подготовка к ЧМ-2030г. началась,главное нашим футболистам не постареть к тому времени.
    Elliada
    Elliada ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 18:04
    Ну тебя занесло. Загнул так загнул.

    Во-первых, те сборные, которые не отбираются в турниры, всё равно участвуют в отборочных играх.

    Во-вторых, провести 1 матч за год-два со слабенькой сборной, чтобы кому-то что-то доказать? Допустим, Россия выиграет. Что это доказывает? Что можем обыграть слабенькую сборную?

    В-третьих, какая мотивация у игроков, чтобы показывать хорошую игру? Нравится смотреть, как катают мяч 90 минут и вяло бегают по полю? Пожалуйста, смотри.
    Гость
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