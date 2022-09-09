Россия сыграет товарищеский матч против Боснии и Герцеговины

Футбольный союз Боснии и Герцеговины подтвердил договоренность о проведении товарищеского матча со сборной России.
Игра состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.
24 сентября сборная России сыграет с Киргизией. Также в ноябре планируется матч против Ирана.
Вот вы пишите, что обычно игры сборных это подготовка к турниру, а вы вообще в курсе, что те сборные которые не отбираются на турниры, тоже проводят товарищеские матчи. Так чем мы хуже остальных?
Да нас отстранили, но чемпионаты проводим, РФС организует матчи сборной.
Что бы не случилось, надо жить и это главное.
А впадать в панические настроения с криками "мы все умрём" это не для нас, как бы там на западе этого не хотелось бы.
Надо показывать, что нас не сломить этими отстранениями и тем более в любой момент всё может вернуться назад, а у нас извините полное ... из-за того, что кто то посчитал это ненужным.
И потом те кто кричал, что не надо будут уже кричать, почему не тренировались не проводили сборы не играли матчи.
Надеюсь вы сейчас поняли для чего эти игры?
Вот вы пишите, что обычно игры сборных это подготовка к турниру, а вы вообще в курсе, что те сборные которые не отбираются на турниры, тоже проводят товарищеские матчи. Так чем мы хуже остальных?
Да нас отстранили, но чемпионаты проводим, РФС организует матчи сборной.
Что бы не случилось, надо жить и это главное.
А впадать в панические настроения с криками "мы все умрём" это не для нас, как бы там на западе этого не хотелось бы.
Надо показывать, что нас не сломить этими отстранениями и тем более в любой момент всё может вернуться назад, а у нас извините полное ... из-за того, что кто то посчитал это ненужным.
И потом те кто кричал, что не надо будут уже кричать, почему не тренировались не проводили сборы не играли матчи.
Надеюсь вы сейчас поняли для чего эти игры?
Во-первых, те сборные, которые не отбираются в турниры, всё равно участвуют в отборочных играх.
Во-вторых, провести 1 матч за год-два со слабенькой сборной, чтобы кому-то что-то доказать? Допустим, Россия выиграет. Что это доказывает? Что можем обыграть слабенькую сборную?
В-третьих, какая мотивация у игроков, чтобы показывать хорошую игру? Нравится смотреть, как катают мяч 90 минут и вяло бегают по полю? Пожалуйста, смотри.
Во-первых, те сборные, которые не отбираются в турниры, всё равно участвуют в отборочных играх.
Во-вторых, провести 1 матч за год-два со слабенькой сборной, чтобы кому-то что-то доказать? Допустим, Россия выиграет. Что это доказывает? Что можем обыграть слабенькую сборную?
В-третьих, какая мотивация у игроков, чтобы показывать хорошую игру? Нравится смотреть, как катают мяч 90 минут и вяло бегают по полю? Пожалуйста, смотри.