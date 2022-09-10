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Неймар назвал ван Дейка одним из самых сложных соперников

сегодня, 10:32

Нападающий ПСЖ Неймар назвал защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка одним из своих самых сильных оппонентов.

Играть против ван Дейка тяжело, потому что, как центральный защитник, он сильный и умный. Он знает, когда нужно закрыть тебя, а когда сделать подкат. Это усложняет задачу. Он умен. Труднее играть против умных центральных защитников. Они не совершают ошибки.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 12:50
А ведь в 2019 Ван Дейк заслужил ЗМ но его подарили тому кто его не заслужил от слова совсем
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:06
Против умных всегда трудно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:45
Ван Дэйк если на таран пойдёт будет очень больно!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:03
Верно- Отличный и умный защитник и будет им. Но сейчас вследствии бардака в команде пока он не на Высоте. Есть еще такой же умный центральный защитник - Де Врей. Не понимаю, куда смотрят Топ-клубы?!
Бoрат
Бoрат
сегодня в 11:00
Последнее время совсем не впечатляет Ван Дейк
Его до сих пор принято хвалить, чтобы прослыть человеком , разбирающимся в футболе
Но скоро все поймут , что он сдулся и перестанут вспоминать о старых заслугах
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 10:44
Ван Дейк отличный защитник, но и с ним справляются.
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