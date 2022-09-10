Неймар назвал ван Дейка одним из самых сложных соперников

Нападающий ПСЖ Неймар назвал защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка одним из своих самых сильных оппонентов.
Играть против ван Дейка тяжело, потому что, как центральный защитник, он сильный и умный. Он знает, когда нужно закрыть тебя, а когда сделать подкат. Это усложняет задачу. Он умен. Труднее играть против умных центральных защитников. Они не совершают ошибки.
Его до сих пор принято хвалить, чтобы прослыть человеком , разбирающимся в футболе
Но скоро все поймут , что он сдулся и перестанут вспоминать о старых заслугах
Его до сих пор принято хвалить, чтобы прослыть человеком , разбирающимся в футболе
Но скоро все поймут , что он сдулся и перестанут вспоминать о старых заслугах