Неймар назвал ван Дейка одним из самых сложных соперников

Нападающий ПСЖ назвал защитника «Ливерпуля» одним из своих самых сильных оппонентов.

Играть против ван Дейка тяжело, потому что, как центральный защитник, он сильный и умный. Он знает, когда нужно закрыть тебя, а когда сделать подкат. Это усложняет задачу. Он умен. Труднее играть против умных центральных защитников. Они не совершают ошибки.