Лидер сборной Боснии выступил резко против матча с Россией

Лидер сборной Боснии и Герцеговины высказал недовольство новостью о том, что его национальная команда сыграет со сборной России.

Я слышал о решении федерации. Руководители знают мою позицию. Они звонили, спрашивали, что я думаю об этом матче. Я сказал то, что думаю, а потом был удивлен совсем другому решению. Это плохое решение! У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что‑то идет не так. Нет слов. В федерации знают мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо.