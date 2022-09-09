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Лидер сборной Боснии выступил резко против матча с Россией

вчера, 21:24

Лидер сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич высказал недовольство новостью о том, что его национальная команда сыграет со сборной России.

Я слышал о решении федерации. Руководители знают мою позицию. Они звонили, спрашивали, что я думаю об этом матче. Я сказал то, что думаю, а потом был удивлен совсем другому решению. Это плохое решение! У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что‑то идет не так. Нет слов. В федерации знают мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо.

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