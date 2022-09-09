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Мурзаев: «Легкого матча для России не будет»

вчера, 22:59

Мирлан Мурзаев, футболист сборной Киргизии, поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной России.

Не могу сказать, что всe зависит от результата, счeта на табло. Главное – подготовиться на все 100%. Лeгкой игры, думаю, для них не будет. Настраиваемся с ребятами на то, чтобы не перегореть, и показать хорошую игру.

В нашей сборной есть талантливые игроки, которые, я уверен, могут себя показать в ближайшем будущем, поиграть на хорошем уровне. Стараемся дать бой любому сопернику. Казахстан приезжал – мы выиграли со счeтом 2:0. Недооценили нас, наверное. С Австралией играли, 1:2 им проиграли в упорной борьбе.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:31
А Кадырова что не благодаришь ?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:14
В принципе примерно одного уровня команды, ничья будет справедливо
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:04
Спасибо ВВП за всё!
Гость
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