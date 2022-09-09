Хусич: «Сделаю всё, чтобы встреча с Россией не состоялась»

Член Исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич рассказал о том, что постарается сделать так, чтобы боснийцы не сыграли со сборной России.
Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы встреча не состоялась. Я уже связался с некоторыми членами Исполнительного комитета и уверен, что смогу убедить коллег аргументами, что на данный момент нам не нужен матч с Россией.
Пока участие сборной России в турнирах УЕФА и ФИФА находится под запретом, мы должны вести себя так, как ожидают от нас организации. Все сумасшедшие, а мы умные. Мы не должны нарушать отношения с другими альянсами из-за матча с Россией или даже с развитым западным миром. Я повторю ещё раз, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы матч не состоялся, и я верю, что коллеги из Исполнительного комитета также хорошо всё «взвесят» и увидят, что на данный момент нам это нужно меньше всего.