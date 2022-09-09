Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2022

Хусич: «Сделаю всё, чтобы встреча с Россией не состоялась»

вчера, 23:30

Член Исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич рассказал о том, что постарается сделать так, чтобы боснийцы не сыграли со сборной России.

Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы встреча не состоялась. Я уже связался с некоторыми членами Исполнительного комитета и уверен, что смогу убедить коллег аргументами, что на данный момент нам не нужен матч с Россией.

Пока участие сборной России в турнирах УЕФА и ФИФА находится под запретом, мы должны вести себя так, как ожидают от нас организации. Все сумасшедшие, а мы умные. Мы не должны нарушать отношения с другими альянсами из-за матча с Россией или даже с развитым западным миром. Я повторю ещё раз, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы матч не состоялся, и я верю, что коллеги из Исполнительного комитета также хорошо всё «взвесят» и увидят, что на данный момент нам это нужно меньше всего.

Все новости
Мурзаев: «Легкого матча для России не будет»
Вчера, 22:59
Даса подвергся сильной критике из-за трансфера в «Динамо»
Вчера, 21:52
Хаджич призвал игроков Боснии бойкотировать матч с Россией
Вчера, 21:44
Лидер сборной Боснии выступил резко против матча с Россией
Вчера, 21:24
Роналдиньо может приехать на Кубок Легенд в Россию
Вчера, 16:10
Рианчо: «Мевля будет творить историю в „Спартаке“»
Вчера, 12:18
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 