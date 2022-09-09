Хусич: «Сделаю всё, чтобы встреча с Россией не состоялась»

Член Исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич рассказал о том, что постарается сделать так, чтобы боснийцы не сыграли со сборной России.

Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы встреча не состоялась. Я уже связался с некоторыми членами Исполнительного комитета и уверен, что смогу убедить коллег аргументами, что на данный момент нам не нужен матч с Россией.