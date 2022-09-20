Пономарев — о недопуске России на Евро-2024: «Корни таких решений в США»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал решение не допускать Россию до жеребьевки Евро-2024.
«Надеялся, что допустят. Были некоторые слухи, что можем сыграть без флага, но это, конечно, тоже было бы прискорбно. Но вы же видите, как сейчас от относятся к России. Понятно, что корни таких решений растут в США. Боятся Америку во всем мире, все деньги там… Спорт смешали с политикой, да какое вы право имеете так делать, всегда говорили, что спорт вне политики, печально за этим наблюдать», — сказал Пономарев.