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Пономарев — о недопуске России на Евро-2024: «Корни таких решений в США»

сегодня, 19:01

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал решение не допускать Россию до жеребьевки Евро-2024.

«Надеялся, что допустят. Были некоторые слухи, что можем сыграть без флага, но это, конечно, тоже было бы прискорбно. Но вы же видите, как сейчас от относятся к России. Понятно, что корни таких решений растут в США. Боятся Америку во всем мире, все деньги там… Спорт смешали с политикой, да какое вы право имеете так делать, всегда говорили, что спорт вне политики, печально за этим наблюдать», — сказал Пономарев.

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