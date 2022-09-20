Губерниев: «Уровень российского футбола, конечно, упадет»

1663687755

сегодня, 18:29

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что отсутствие сборной России на чемпионате Европы 2024 года приведет к деградации футбола в стране.

Пресс‑служба Российского футбольного союза ( РФС ) во вторник сообщила, что сборная России не примет участие в жеребьевке отборочного раунда Евро‑2024.

«В этих условиях нужно играть футбол здесь, развивать спорт в стране. Я не очень понимаю людей, которые рассчитывают на что‑то. Я реалист, мы не будем играть на Евро‑2024. Уровень российского футбола, конечно, упадет. Он падает и от того, что мы в еврокубках не играем. И в биатлоне, и в лыжах, и где бы там ни было, будет деградация. Наша задача — максимально снизить все эти процессы, проводя свои соревнования. В случае с футболом, поднимать престиж Кубка России, показывать это все, рассказывать, не падать духом и не унывать. Поддерживать не только спорт высших достижений, но еще и детско‑юношеский спорт, что даже важнее с моей точки зрения», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ».