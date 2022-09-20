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Бояринцев: «„Зенит“ будет оступаться, ряд команд навяжет им борьбу»

сегодня, 16:53

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением по поводу текущего расклада сил в РПЛ.

К 10-му туру впечатление хорошее. Были матчи просто на загляденье, например, «Ростов» — «Спартак». Лидерство «Зенита» заслуженно, это объективно. Питерцы выглядят сильнее и предпочтительнее остальных по всем параметрам. Приятно удивляет игра «Ростова», отсюда и второе место. Разочарований же особых нет, команды все на своих местах, за исключением «Локомотива», наверное. Они совсем неудачно начали турнир, но у них в составе есть неплохие игроки, при определенных условиях они могут показать результат гораздо лучше. Также хочется, чтобы «Торпедо» ушел с последнего места. Все предпосылки для этого есть, они начали побеждать. Они не на своем месте. Надеюсь, что команда поправит свои дела. «Торпедо» способен на это.

Сохранится ли интрига в этом сезоне в борьбе за первое место? «Зенит» будет оступаться, ряд команд навяжет им борьбу, это сделают московские клубы, «Ростов» и «Краснодар». «Зениту» не будет просто в этом сезоне. Надеемся на интригу, что к 20-му туру она сохранится, чтобы на зимнюю паузу можно было уйти с интересом к турниру.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 18:34
Без интриги чемпионат не интересен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:48
Чтото пока не оступается так, как хотелось бы!
Nottrow
Nottrow
сегодня в 17:39
Московские клубы, все до одного, будут крупно проигрывать Зениту, сто процентов.
7b5rbrbcrm5v
7b5rbrbcrm5v
сегодня в 17:15
Поживём увидим
David Young
David Young
сегодня в 16:55
Конструктивная и разумная аналитика.
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