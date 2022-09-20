Булыкин: «Не считаю, что интрига в РПЛ уже мертва»

Бывший футболист «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин подвел промежуточные итоги чемпионата России.
«РПЛ принесла уже много интересного и даже скандалов. Да, „Зенит“ идет с отрывом, но я не считаю, что интрига мертва. „Зенит“ можно обыгрывать, это мы увидели. Команда уступила и в Кубке России, так что все может случиться. „Локомотив“ показал свой худший старт, „Ростов“ — свой лучший. Нас еще ждет много интересного. Будем оценивать команды перед зимней паузой, пока это рано делать», — сказал Булыкин.