Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Булыкин: «Не считаю, что интрига в РПЛ уже мертва»

сегодня, 18:54

Бывший футболист «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин подвел промежуточные итоги чемпионата России.

«РПЛ принесла уже много интересного и даже скандалов. Да, „Зенит“ идет с отрывом, но я не считаю, что интрига мертва. „Зенит“ можно обыгрывать, это мы увидели. Команда уступила и в Кубке России, так что все может случиться. „Локомотив“ показал свой худший старт, „Ростов“ — свой лучший. Нас еще ждет много интересного. Будем оценивать команды перед зимней паузой, пока это рано делать», — сказал Булыкин.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Булыкин: «Все ожидали, что быстро нас не вернут»
Сегодня, 20:56
Тарханов: «Россия должна оспаривать отстранение, оказывать давление»
Сегодня, 20:50
Карпин допустил, что Россия перейдёт в конфедерацию Азии через 2-3 года
Сегодня, 20:47
Карпин прокомментировал отстранение сборной России от Евро-2024
Сегодня, 20:37
Канчельскис: «Думаю, нас и от ЧМ-2026 отстранят»
Сегодня, 20:01
Кержаков: «Было понимание, что Россию отстранят от Евро-2024»
Сегодня, 19:18
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 20:46
Интрига не умирает. Ещё время не пришло.
Союзник противников
Союзник противников ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 20:10
До второго тура была,ха-ха!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:01
Её не было сначала чемпионата
Союзник противников
Союзник противников ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 19:15
Так это и есть единственная интрига топ-15..Оставшийся ЧЛЕН-вне конкурса!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:14
Интрига мертва не потому,что "Зенит" оторвался на несчастные три(пять) очков,а потому что руководство нашего футбола корнями из ГАЗПРОМА,а более мелкие хозяйчики всегда будут голосовать не за проекты,ведущие к финансовому и организационному выравниванию положения клубов,а га выходцев из оного и их проекты.Почему? А в надежде быть обласканным высочайшим синклитом и лично получить некие преференции. И всё это под не слишком явно скрываемым лозунгом : Создадим для страны суперклуб,конкурирующий с лучшими клубами Европы. Всё так и катится.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 19:14
Нет, ещё не умерла, но из терапевтического отделения её уже перевели в реанимацию.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:56
Ни о чем
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:55
За 2 и 3 места ещё будет борьба!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 