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Уткин отреагировал на желание Малкома и Клаудиньо получить гражданство РФ

сегодня, 17:43

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о желании бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо стать гражданами России.

«Малком и Клаудиньо подали документы на получение российского гражданства. Не вижу в этом ничего дурного. Что плохого в том, что люди хотят стать гражданами твоей страны? Это даже лестно отчасти. Какие они при этом цели преследуют? Не знаю, как вам, мне это совершенно безразлично. В первую очередь, когда речь о футболерах, сразу смотрят на возможность играть за сборную России... Ну, послушайте. Когда в страну стремятся – это всяко лучше, чем когда из нее бегут. А гражданину России, если нет профессиональных запрещающих факторов, никто не помешает сыграть за сборную страны. Сейчас, правда, черт разберет, в каком турнире и зачем. Но это точно не бразильский, это наш сугубо вопрос. Вы как на него отвечаете? Я – недоумением», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
сегодня в 19:02
Не ожидал от вечно недовольного проспартаковского жиробаса столь адекватного комментария
Всё по делу
x4d9fvx6ykg2
x4d9fvx6ykg2
сегодня в 18:48
Это просто слова
Igo0rek
Igo0rek ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:47
5 лет это для обычных граждан. Депардье, Рой Джонс, Наталья Орейро не жили 5 лет в России. В нашей стране сам знаешь, все можно решить. Они оба играли за олимпийскую сборную, не за основную. Не знаю в курсе ты или нет, но некоторые виды спорта в олимпиаде не считаются профессиональными. Например бокс. Все бои проведенные боксером на Олимпиаде не идут в профессиональную статистику боксера, а засчитываются в любительскую статистику. Потому что профессиональные бои проходят только под эгидой WBA, WBO, WBC и IBF. Тоже самое футбол. Молодежка не учитывается, и не учитывается олимпийская сборная при смене спортивного гражданства.
nik9373
nik9373 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 18:34
Все футбольные издания обязательно должны спросить Уткина и они его спросят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 18:33
Даже при получении гражданства, хотя это маловероятно, т.к нужно 5 лет проживать в РФЫ, а у них 1-2 года, они все равно будут оставаться легионерами по двум причинам. Не живут в РФ и не играют в РПЛ 5 лет. Не имеют права играть за сборную, т.е. у низ бразильское (футбольное) гражданство. А это не одно и то же. Тем более, не факт, что в обозримом будущем сб. России будет с кем то играть.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:25
Если это попытка Зенита убрать статус легионеров, а РФС хочет получить хороших футболистов, то это отвратительная история. Если они сами хотят получить гражданство РФ, что весьма странно, то не вижу в этом ничего плохого.
lotsman
lotsman
сегодня в 17:48
Уткин обязательно должен сказать своё слово и он его сказал.))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:46, ред.
Ну куда же без твоего комментария .
Ну а в принципе всё правильно сказал.
Гость
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