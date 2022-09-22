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«Много думал об этом, переживал». Сафонов — об отстранении от Евро-2024

сегодня, 12:59

Вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался об отстранении национальной команды от жеребьевки Евро-2024.

Безусловно, мне хотелось поиграть на больших турнирах. Моё становление, как вратаря национальной сборной, только началось, и сразу такие события. Я много думал об этом, переживал. Хотелось, конечно же, играть, но я понимаю, ситуацию не исправить, она такая какая есть. Остаётся только ждать, смотреть на развитие ситуации и надеяться, что в обозримом будущем мы сыграем в официальных матчах.

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