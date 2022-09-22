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Черчесов: «Если в „Спартак“ приходить, то делать его чемпионом»

сегодня, 08:25

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о возможном возвращении в «Спартак». Много лет назад Черчесов заявил, что хочет однажды вернуться в московский клуб и сделать его чемпионом.

Я не сказал, что хочу. А сказал, что если в «Спартак» приходить, то делать его чемпионом. Не надо переиначивать!

Есть ли внутренний позыв к возвращению в «Спартак»? Абсолютно никаких позывов у меня нет, и объясню почему. Говорю абсолютно искренне. Вы хотите сказать, что я спал и видел себя тренером «Ференцвароша»?

Работая в «Спартаке», думаешь о «Спартаке». Работая в сборной — о сборной. Закончилась в твоей жизни сборная, и ты свободен. Поступил звонок — оценили, сравнили, решили. Теперь «Ференцварош» тоже мой родной клуб, как и «Спартак», и «Легия». Сегодня думаю только о том, как обыграть «Монако». У тренера контракт — до следующей игры. Сейчас мы об этом думаем. А если что-то делать, то надо знать, как и с кем. Самое главное — не где и за сколько, а с кем.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 10:34
У Черчесова контракт — до следующей игры.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:03
Стасик тренер не плохой ,но сейчас и с Абаскалем не плохо . Плохо с составом . Но это уже другая история .
brooks
brooks
сегодня в 09:50, ред.
Вы хотите сказать, что я спал и видел себя тренером «Ференцвароша»?
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25процентный клоун
25процентный клоун ответ brooks (раскрыть)
сегодня в 09:44
Не надо нам Карпина. Нам нужен футбол а не тренер
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:43
Черчесов посильнее Семака будет
brooks
brooks
сегодня в 09:42
Карпина в Спартак. Тоже родной клуб для него. Но только не Мостового)))
Бубнин
Бубнин
сегодня в 09:35
Ну все так и делают.
Futurista
Futurista
сегодня в 09:14, ред.
Готов служить любому родному клубу!...
makkie
makkie
сегодня в 09:12
Не дай Бог увидеть Черчесова в Спартаке!
Пусть спокойно в Венгрии работает.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:00
Что денег не хватает ?
Это Европа !
h4w53zexbypg
h4w53zexbypg
сегодня в 08:29
ты смотри как заговорил...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:27
В общем то логично изречение
4hc5x83wpwew
4hc5x83wpwew
сегодня в 08:27
Неплохой вариант
Гость
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