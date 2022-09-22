Черчесов: «Если в „Спартак“ приходить, то делать его чемпионом»

Главный тренер «Ференцвароша» высказался о возможном возвращении в «Спартак». Много лет назад Черчесов заявил, что хочет однажды вернуться в московский клуб и сделать его чемпионом.

Я не сказал, что хочу. А сказал, что если в «Спартак» приходить, то делать его чемпионом. Не надо переиначивать!

Есть ли внутренний позыв к возвращению в «Спартак»? Абсолютно никаких позывов у меня нет, и объясню почему. Говорю абсолютно искренне. Вы хотите сказать, что я спал и видел себя тренером «Ференцвароша»?

Работая в «Спартаке», думаешь о «Спартаке». Работая в сборной — о сборной. Закончилась в твоей жизни сборная, и ты свободен. Поступил звонок — оценили, сравнили, решили. Теперь «Ференцварош» тоже мой родной клуб, как и «Спартак», и «Легия». Сегодня думаю только о том, как обыграть «Монако». У тренера контракт — до следующей игры. Сейчас мы об этом думаем. А если что-то делать, то надо знать, как и с кем. Самое главное — не где и за сколько, а с кем.