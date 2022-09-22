Кузяев: «Все в предвкушении матча с Киргизией»

Полузащитник «Зенита» и сборной России дал комментарий накануне товарищеского матча с национальной командой Киргизии.

Самочувствие хорошее. Настроение у ребят хорошее перед матчем с Киргизией. Сегодня на тренировке отрабатывали стандарты. Все в предвкушении матча.

Согласен, что лучше сыграть со сборной Киргизией, чем с молодёжкой. Мало что знаю о Киргизии, но тренер показывал нам некоторые моменты. Знаем схему, по которой они будут играть. Не буду раскрывать все секреты. Но представление о сопернике есть.