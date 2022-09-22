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Кузяев: «Все в предвкушении матча с Киргизией»

сегодня, 11:37
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия24.09.2022 в 17:00 Не начался

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев дал комментарий накануне товарищеского матча с национальной командой Киргизии.

Самочувствие хорошее. Настроение у ребят хорошее перед матчем с Киргизией. Сегодня на тренировке отрабатывали стандарты. Все в предвкушении матча.

Согласен, что лучше сыграть со сборной Киргизией, чем с молодёжкой. Мало что знаю о Киргизии, но тренер показывал нам некоторые моменты. Знаем схему, по которой они будут играть. Не буду раскрывать все секреты. Но представление о сопернике есть.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:34
Ожидается лёгкая победа.
ОПС
ОПС
сегодня в 11:47
Слово то какое нашел "предвкушение". Потом будет послевкусие. Обычная игра.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:46
МЕЧТЫ Кузяева СБЫВАЮТСЯ!!! Ещё бы-возвращение на Прародину,в один из улусов Великого Хана!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:38
Просто обычный товарняк...
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